برنامج بسيط وعملي، تحدي الـ 5 أيام لإنقاذ البشرة في فصل الشتاء

18 حجم الخط

مع حلول فصل الشتاء، تتعرض البشرة لتحديات قاسية بسبب انخفاض درجات الحرارة، والرياح الجافة، وقلة شرب الماء، بالإضافة إلى التدفئة الداخلية التي تسحب الرطوبة من الجلد دون أن نشعر.

كل هذه العوامل تجعل البشرة باهتة، جافة، مشدودة، وأحيانًا متشققة أو أكثر عرضة لظهور الحبوب والاحمرار.



ومن هنا جاءت فكرة تحدٍ 5 أيام لإنقاذ البشرة في الشتاء، وهو برنامج بسيط وعملي يمكن لأي سيدة الالتزام به دون تكلفة أو تعقيد، ليعيد للبشرة حيويتها ونعومتها خلال أيام قليلة.



وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



اليوم الأول: تنظيف لطيف وإعادة ضبط البشرة

أول خطوة لإنقاذ البشرة في الشتاء هي التوقف عن القسوة عليها. كثير من النساء يستخدمن غسولات قوية أو صابونًا قاسيًا يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يزيد الجفاف. في اليوم الأول من التحدي، يكون التركيز على:



استخدام غسول لطيف خالٍ من الكحول والصابون، ويفضل أن يكون كريميًا أو مخصصًا للبشرة الجافة والحساسة.

غسل الوجه مرتين فقط يوميًا بماء فاتر، والابتعاد تمامًا عن الماء الساخن.

بعد الغسل مباشرة، يتم وضع مرطب خفيف على بشرة رطبة قليلًا لحبس الماء داخل الجلد.

هذا اليوم هو بمثابة “إعادة ضبط” للبشرة وتهيئتها لاستقبال العناية القادمة.



اليوم الثاني: الترطيب العميق من الداخل والخارج

في الشتاء، تعاني البشرة من الجفاف الداخلي بسبب قلة الإحساس بالعطش. لذلك يركز اليوم الثاني على الترطيب الحقيقي:

شرب ما لا يقل عن 6–8 أكواب ماء، ويمكن إضافة مشروبات دافئة مثل اليانسون أو القرفة بدون سكر.

استخدام كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل الجلسرين، زبدة الشيا، أو زيت اللوز.

في المساء، يمكن وضع طبقة سميكة من المرطب وتركها كـ “ماسك ليلي” خاصة للبشرة الجافة.

هذا اليوم يعيد للبشرة مرونتها ويقلل الشعور بالشد والتقشر.

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة



اليوم الثالث: تغذية البشرة بالأقنعة الطبيعية

بعد التنظيف والترطيب، تصبح البشرة جاهزة للتغذية. الأقنعة الطبيعية خيار ممتاز في الشتاء لأنها آمنة وغنية:

ماسك العسل الطبيعي مع ملعقة زبادي: يرطب ويهدئ البشرة.

ماسك الأفوكادو المهروس مع قطرات زيت زيتون: مثالي للبشرة الجافة جدًا.

يُترك الماسك من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يُغسل بماء فاتر ويُتبع بمرطب.

تغذية البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا خلال الشتاء تساعد على استعادة النضارة وتقوية الحاجز الواقي للجلد.



اليوم الرابع: حماية البشرة من العوامل الخارجية

كثيرون يعتقدون أن واقي الشمس غير ضروري في الشتاء، وهذا اعتقاد خاطئ. الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام وتؤثر على البشرة:

استخدام واقٍ شمسي مناسب حتى في الأيام الغائمة.

حماية الشفاه بكريم مرطب خاص لمنع التشقق.

ارتداء شال أو قبعة قطنية لتقليل تعرض الوجه للهواء البارد مباشرة.

هذا اليوم يركز على الوقاية، لأن حماية البشرة لا تقل أهمية عن علاجها.



اليوم الخامس: العناية الليلية وإصلاح ما تلف

الليل هو الوقت الذهبي لتجديد البشرة، لذا يكون اليوم الخامس مخصصًا للعناية الليلية:

تنظيف البشرة جيدًا قبل النوم لإزالة أي شوائب.

استخدام سيروم خفيف يحتوي على فيتامين E أو حمض الهيالورونيك.

تدليك الوجه بلطف بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

النوم الجيد لمدة لا تقل عن 7 ساعات، لأن قلة النوم تنعكس مباشرة على البشرة.

في هذا اليوم تبدأ البشرة في إظهار نتائج واضحة من نعومة وإشراق.

نصائح للعناية بالبشرة



نصائح مكملة لنجاح التحدي

الابتعاد عن الإفراط في التقشير، مرة واحدة أسبوعيًا تكفي.

تقليل استهلاك الكافيين لأنه يسبب الجفاف.

الاعتماد على أطعمة غنية بالدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

الاستمرار في الروتين بعد انتهاء التحدي للحفاظ على النتائج.



تحدي 5 أيام لإنقاذ البشرة في الشتاء ليس حلًا مؤقتًا فقط، بل هو بداية لعلاقة صحية مع بشرتك. خلال هذه الأيام الخمسة، تتعلم البشرة كيف تستعيد توازنها الطبيعي وتقاوم قسوة الطقس البارد. الالتزام بالخطوات البسيطة، مع القليل من الصبر والاهتمام، كفيل بأن يمنحك بشرة ناعمة، صحية، ومشرقة طوال فصل الشتاء دون الحاجة لمنتجات باهظة أو روتين معقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.