أخبار الرياضة اليوم: معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك.. الأهلي يطلب ضم لاعب أربيل العراقي.. منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مرانا قويا على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

وأدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة بنين في دور الستة عشر للبطولة، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

بينما شارك مهند لاشين، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية للمنتخب، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية.

وقاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مران اليوم، بعد توليه قيادة الفريق، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة مشددا على ثقته في قدرات اللاعبين رغم الظروف التي يمر بها النادي.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية للظهور بأفضل صورة في المباريات المقبلة، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، بخلاف كأس مصر.

اكتسح فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بجدة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ورغم البداية الحذرة لفريق برشلونة في الدقائق الأولى من المباراة، حيث كان أتلتيك بلباو الأكثر جدية على المرمى، إلا أن برشلونة نجح في العودة سريعا للقاء وأحرز هدف التقدم عن طريق فيران توريس في الدقيقة 22، بعد تسديدة عن طريق فيرمن لوبيز من داخل منطقة الجزاء لم تكن متقنة بالشكل الكافي تجد متابعة من فيران توريس الذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30، أضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق فيرمين لوبيز بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق رافينيا استقبلها فيرمين لوبيز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

كشفت تقارير صحفية عن تحركات من جانب النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل في مفاوضات مع نادي أربيل العراقي من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب مصطفى قابيل، أحد أبرز نجوم الدوري العراقي هذا الموسم.

وذكرت تقارير عراقية، أن الأهلي تقدم بعرض رسمي لإدارة أربيل لضم اللاعب مقابل 400 مليون دينار عراقي، لتعزيز الخط الهجومي، في ظل المنافسة القوية على المستويين المحلي والقاري.

خطف فريق نابولي تعادلا مثيرا أمام هيلاس فيرونا، بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف “فريق هيلاس فيرونا” أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

بعدها استمرت سيطرة نابولي، مع اعتماد هيلاس فيرونا على الهجمات المرتدة التي نجح في إحداها في الحصول على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 27 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتصدى لها جيفت أوربان ويسددها بنجاح.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني استقر بشكل كبير على الدفع بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد أساسيا في تشكيلة الفراعنة في المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار في مركز رأس الحربة.

وأضاف المصدر لفيتو، أن إبراهيم عادل شارك أساسيا في هجوم منتخب مصر بالمباراة الماضية أمام بنين، وكان مفاجأة حسام حسن في تشكيلة الفراعنة أمام السناجب، إلا أنه لم يقدم المردود المنتظر منه، وظهر بمستوى سيئ، على عكس ما كان تنتظره الجماهير المصرية من اللاعب صاحب الموهبة الفنية الكبيرة.

دون النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في سجلات تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعد أن أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في شباك عدد من المنتخبات عبر تاريخ البطولة العريق، محطمًا بذلك أرقامًا صمدت لعقود.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع فيس بوك: "رقم قياسي في أمم أفريقيا.. لم يسجل أي لاعب في تاريخ البطولة أمام عدد من المنتخبات أكثر من محمد صلاح".

وأضاف: “الملك رقم 10 سجل 10 أهداف بشباك 10 منتخبات مختلفة”.

وبصم "الملك المصري" على إنجاز فريد عقب تسجيله هدفًا حاسمًا في مرمى منتخب بنين خلال مباراة دور ثمن النهائي، ليحقق معادلة رقمية مذهلة ارتبطت برقم قميصه 10 أهداف إجمالية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

أفادت تقارير صحفية صادرة عن شبكة BBC العالمية، عن نشوب أزمة حادة داخل معسكر المنتخب النيجيري المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث هدد اللاعبون بالامتناع عن السفر إلى مدينة مراكش المغربية لخوض مباراة ربع النهائي المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.

​وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل اللاعبين احتجاجًا على تأخر صرف المكافآت المالية المستحقة لهم منذ انطلاق البطولة.

وبحسب المصادر، فإن لاعبي "النسور الخضر" لم يتسلموا أي مكافآت فوز حتى اللحظة، رغم الأداء القوي والنتائج المميزة التي حققها الفريق.

