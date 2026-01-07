تفاصيل أول مران لـ معتمد جمال مع الزمالك

18 حجم الخط

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية.

وقاد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مران اليوم، بعد توليه قيادة الفريق، وحرص على عقد جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة مشددا على ثقته في قدرات اللاعبين رغم الظروف التي يمر بها النادي.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية للظهور بأفضل صورة في المباريات المقبلة، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء في الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية، بخلاف كأس مصر.

ورفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام في الفترة الماضية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

البداية المحلية في كأس الرابطة

يعود نادي الزمالك للظهور يوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري حين يلتقي نادي زد، ليختتم مواجهات هذا الدور في البطولة يوم الخميس 15 يناير بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية.

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأحد 11 يناير: الزمالك ضد زد (كأس عاصمة مصر) – الجولة السادسة - 5:00 مساء - ستاد المقاولون العرب.

الخميس 15 يناير: المصري ضد الزمالك (كأس عاصمة مصر) – الجولة السابعة والأخيرة - 8:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب.

الثلاثاء 20 يناير: إنبي ضد الزمالك (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 15 - 8:00 مساء - ستاد المقاولون العرب.

الأحد 25: الزمالك ضد المصري البورسعيدي (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الثالثة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

