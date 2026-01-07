الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عودة الأناكوندا، مصطفى محمد يقترب من المشاركة أساسيا أمام كوت ديفوار

حسام حسن مع مصطفى
حسام حسن مع مصطفى محمد، فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني استقر بشكل كبير على الدفع بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد أساسيا في تشكيلة الفراعنة في المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار في مركز رأس الحربة.

وأضاف المصدر لفيتو، أن إبراهيم عادل شارك أساسيا في هجوم منتخب مصر بالمباراة الماضية أمام بنين، وكان مفاجأة حسام حسن في تشكيلة الفراعنة أمام السناجب، إلا أنه لم يقدم المردود المنتظر منه، وظهر بمستوى سيئ، على عكس ما كان تنتظره الجماهير المصرية من اللاعب صاحب الموهبة الفنية الكبيرة.

وأوضح المصدر، أنه وفي ظل تأكد غياب محمود تريزيجيه عن تشكيلة منتخب مصر في المباراة القادمة أمام كوت ديفوار بداعي الإصابة، فإن حسام حسن لم يعد أمامه الكثير من الخيارات في التشكيلة الهجومية للفراعنة أمام الأفيال، وأن مصطفى محمد بات الأقرب لشغل مركز رأس الحربة في المباراة المقبلة، ومعه محمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش جناح أيسر.

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم إفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء 

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حسام حسن كوت ديفوار ابراهيم عادل محمود تريزيجيه أمم أفريقيا 2025 موعد مباراة مصر وكوت ديفوار القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مصطفي محمد مصر ضد كوت ديفوار

مواد متعلقة

حسام حسن يفاضل بين هذا الثنائي للمشاركة بجانب مروان عطية أمام كوت ديفوار

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

تفوق كاسح لـ الأفيال، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار قبل مواجهة الكان

بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوق أمام كوت ديفوار
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

حمدين صباحي: اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته يفضح النهج الاستعماري للإدارات الأمريكية المتعاقبة

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

خدمات

المزيد

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية