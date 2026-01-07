عودة الأناكوندا، مصطفى محمد يقترب من المشاركة أساسيا أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني استقر بشكل كبير على الدفع بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد أساسيا في تشكيلة الفراعنة في المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار في مركز رأس الحربة.

وأضاف المصدر لفيتو، أن إبراهيم عادل شارك أساسيا في هجوم منتخب مصر بالمباراة الماضية أمام بنين، وكان مفاجأة حسام حسن في تشكيلة الفراعنة أمام السناجب، إلا أنه لم يقدم المردود المنتظر منه، وظهر بمستوى سيئ، على عكس ما كان تنتظره الجماهير المصرية من اللاعب صاحب الموهبة الفنية الكبيرة.

وأوضح المصدر، أنه وفي ظل تأكد غياب محمود تريزيجيه عن تشكيلة منتخب مصر في المباراة القادمة أمام كوت ديفوار بداعي الإصابة، فإن حسام حسن لم يعد أمامه الكثير من الخيارات في التشكيلة الهجومية للفراعنة أمام الأفيال، وأن مصطفى محمد بات الأقرب لشغل مركز رأس الحربة في المباراة المقبلة، ومعه محمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش جناح أيسر.

مصطفى محمد، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم إفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.