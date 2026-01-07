منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مرانا قويا على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

مهند لاشين يشارك في المران الجماعي

وأدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة بنين في دور الستة عشر للبطولة، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

بينما شارك مهند لاشين، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية للمنتخب، بعد تعرضه لإصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم إفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

