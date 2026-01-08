10 أسهم تتصدر، الأسهم القيادية تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات بجلسة منتصف الأسبوع

18 حجم الخط

واصلت الأسهم القيادية بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية تصدرها لقيم التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع.

وتصدرت 10 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع.



وتصدرت السويدي إليكتريك قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة، بعدما سجلت تداولات قوية بلغت نحو 285.7 مليون جنيه، مدعومة بارتفاع السهم بنحو 2.26%.



وجاء في المركز الثاني البنك التجاري الدولي – CIB بقيمة تداولات بلغت نحو 246.1 مليون جنيه، مع ارتفاع السهم بنسبة 1.99%.



وحلت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول في المركز الثالث، مسجلة تداولات بقيمة 179.1 مليون جنيه، تلاها سهم مصر للألومنيوم في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 166.8 مليون جنيه.



وفي المركز الخامس جاء سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي بتداولات قاربت 165.8 مليون جنيه، بينما احتل جنوب الوادي للأسمنت المركز السادس بقيمة تداول بلغت نحو 127.6 مليون جنيه.



وسجل سهم سيدي كرير للبتروكيماويات تداولات بلغت 110.3 مليون جنيه ليحل في المركز السابع، أعقبه سهم طلعت مصطفى القابضة في المركز الثامن بقيمة تداولات وصلت إلى 102.8 مليون جنيه.



وجاء سهم التجاري الدولي للاستثمار المالية – CI Capital في المركز التاسع، مسجلًا تداولات بنحو 89.7 مليون جنيه، بينما اختتم سهم الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير – ICON قائمة العشرة الكبار بقيمة تداول بلغت حوالي 87.4 مليون جنيه.

تعاملات جلسة الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% عند مستوى 4532 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

