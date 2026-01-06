مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مصر تعيش في قلب التصعيد الذي تشهده المنطقة والإقليم منذ سنوات، مؤكدًا أن الأوضاع في الداخل المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التأثيرات الخارجية المباشرة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتحرك وفق خط سياسي واضح، حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي للسياسة المصرية، قائم على الشفافية والوضوح، ورفض الدخول في أي صراعات أو خلافات بين الدول، مع الحرص الدائم على دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شعوب عدد من الدول الشقيقة والصديقة لا تزال تعاني من تدهور الأوضاع منذ سنوات، وهو ما يدفع مصر، عبر قيادتها السياسية، إلى التدخل وبذل جهود دبلوماسية نشطة بين أطراف النزاعات، دعمًا للاستقرار والسلم والأمن الداخلي لتلك الدول، وبما يحفظ الأمن القومي المصري.

وأكد مدبولي أن الدولة تضع في اعتبارها مختلف سيناريوهات التصعيد المحتملة في المنطقة، وتتعامل معها بحذر وتخطيط، في الوقت الذي تواصل فيه المضي قدمًا في مسارها الوطني بثبات.

