المشاط تكشف الهدف من إطلاق السردية الوطنية للتنمية

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن الوزارة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

وأوضحت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة، أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية، إلى جانب ترسيخ أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضافت أن السردية الوطنية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة سياسات متسقة مع المستهدفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وذلك من خلال التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.