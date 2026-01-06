الثلاثاء 06 يناير 2026
المشاط تكشف الهدف من إطلاق السردية الوطنية للتنمية

رانيا المشاط تكشف الهدف من إطلاق السردية الوطنية للتنمية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن الوزارة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

وأوضحت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة، أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية، إلى جانب ترسيخ أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضافت أن السردية الوطنية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة سياسات متسقة مع المستهدفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وذلك من خلال التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

