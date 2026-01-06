مدبولي: إعادة بناء مناطق كاملة عدد سكانها يتجاوز دولة مجتمعة

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» شملت 20 محافظة و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وأوضح مدبولي أن عدد المشروعات بالمرحلة الأولى يتجاوز 27 ألف مشروع، تم تنفيذها على مدار أربع سنوات، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، فيما يجري استكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم مشروعات «حياة كريمة» يضاهي حجم مشروعات تُنفذ في دول كاملة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية بشكل شامل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، فضلًا عن إعادة بناء وتطوير قرى ومناطق كاملة، لعدد سكان يفوق عدد سكان بعض الدول مجتمعة.

وأردف: قمنا بإعادة بناء مناطق كاملة عدد سكانها يتجاوز دولة مجتمعة.

وأضاف أن ما تحقق يأتي نتاج تكليف مباشر ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحكومة تسرّع وتيرة العمل للبدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.