أخبار مصر

مدبولي يكشف عن طفرة في تحويلات المصريين بالخارج وأعداد السائحين

مدبولي يكشف عن طفرة
مدبولي يكشف عن طفرة في تحويلات المصريين بالخارج والسائحين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تحقيق تنمية شاملة وفق رؤية واضحة حتى عام 2030، مؤكدًا أن مصر تسير في اتجاه اقتصادي إيجابي.

وأوضح مدبولي أن مصر حققت مؤشرًا اقتصاديًا تجاوز 50 نقطة، وهو ما يعكس وجود نمو اقتصادي حقيقي خارج القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي يُعد الأفضل منذ خمس سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 37.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك خلال فترة 11 شهرًا، ما يمثل دعمًا قويًا للاقتصاد الوطني.

وفي قطاع السياحة، أكد مدبولي أن مصر استقبلت أكثر من 19 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تصاعد الأرقام، في إطار السعي لتحقيق هدف 30 مليون سائح، في ظل نمو كبير يشهده قطاع السياحة خلال الفترة الحالية.

الجريدة الرسمية