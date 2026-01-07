الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس، تشكيلة فريقه لمواجهة أستون فيلا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب سيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

يدخل كريستال بالاس مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل يضم كل من 

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي

الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

تشكيلة كريستال بالاس، فيتو
تشكيلة كريستال بالاس، فيتو

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

في المقابل، أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا تشكيلة فريقه لمواجهة كريستال بالاس والذي يضم كل من:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل أستون فيلا، فيتو
تشكيل أستون فيلا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدور الإنجليزي الممتاز

وقبل مباراة الفريقين المقرر إنطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، يحتل فريق يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات 

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخشر سبع مباريات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي كريستال بالاس أوليفر جلاسنر أستون فيلا أوناي إيمري كريستال بالاس ضد أستون فيلا

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لـ تشيلسي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، أتالانتا يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

حمدين صباحي: اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته يفضح النهج الاستعماري للإدارات الأمريكية المتعاقبة

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

خدمات

المزيد

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية