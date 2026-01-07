تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس، تشكيلة فريقه لمواجهة أستون فيلا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب سيلهرست، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

يدخل كريستال بالاس مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: جايدي كانفوت - مكسانس لاكروا - مارك جيهي



الوسط: جاستن ديفيني - أدم وارتون - ويل هيوز - تايريك ميتشيل - برينان جونسون - يريمي بينو

الهجوم: جان فيليب ماتيتا

تشكيلة كريستال بالاس، فيتو

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

في المقابل، أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا تشكيلة فريقه لمواجهة كريستال بالاس والذي يضم كل من:

حرسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - فيكتور ليندلوف - لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا - يوري تيليمانس - جون مكجين - مورجان روجرز - جادون سانشو

الهجوم: أولي واتكينز

تشكيل أستون فيلا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدور الإنجليزي الممتاز

وقبل مباراة الفريقين المقرر إنطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، يحتل فريق يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخشر سبع مباريات

