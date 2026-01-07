الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

متحدث الكنيسة: كلنا واحد ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي في مصر (فيديو)

عيد الميلاد، فيتو
عيد الميلاد، فيتو
18 حجم الخط

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا: "زيارة الرئيس السيسي لها مردود كبير على المصريين فى الداخل والخارج".


وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية " الحياة ": "زيارة الرئيس للكنيسة رسالة قوية لـ الشعب المصري، وحديثه بأنه لا يوجد إحنا وانتم ولكن فيه إحنا فقط".


وأضاف: "تاريخ المصريين، أنهم يعيشون مع بعض، وأي شيء آخر هو تغيير للسياق، واستثناء غريب، وزيارة الرئيس أصبحت عادة"، موضحا: "يتم ترتيب الدعوات، لمن يطلب الحضور، ويتم السماح لهم، وتم فتح الكاتدرائية اليوم لاستقبال المهنئين من المسلمين، فنحن كلنا نهنئ بعض بدون تكليف وبدون أى تردد فهي علاقات ممتدة ومتجذرة، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي".
 

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.


وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أي مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية  ميلاد المسيح  بالعاصمة الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمص موسى ابراهيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد المجيد الحياة اليوم الحياة

مواد متعلقة

طوارئ قصر العيني ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الميلاد

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وكيل الصحة بالقليوبية يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بالكنائس (صور)
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية