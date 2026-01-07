متحدث الكنيسة: كلنا واحد ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي في مصر (فيديو)

18 حجم الخط

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا: "زيارة الرئيس السيسي لها مردود كبير على المصريين فى الداخل والخارج".



وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية " الحياة ": "زيارة الرئيس للكنيسة رسالة قوية لـ الشعب المصري، وحديثه بأنه لا يوجد إحنا وانتم ولكن فيه إحنا فقط".



وأضاف: "تاريخ المصريين، أنهم يعيشون مع بعض، وأي شيء آخر هو تغيير للسياق، واستثناء غريب، وزيارة الرئيس أصبحت عادة"، موضحا: "يتم ترتيب الدعوات، لمن يطلب الحضور، ويتم السماح لهم، وتم فتح الكاتدرائية اليوم لاستقبال المهنئين من المسلمين، فنحن كلنا نهنئ بعض بدون تكليف وبدون أى تردد فهي علاقات ممتدة ومتجذرة، فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي".



قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.



وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن أي مشكلة لها حل وتبقى مصر بخير وسلام، ونأمل أن يكون عام 2026 عام خير وسعادة، وكل عام وأنتم طيبين".

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الميلاد بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة: "أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.