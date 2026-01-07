البابا تواضروس: زيارة السيسي للكاتدرائية كل عام تقليد وطني أرساه الرئيس منذ عام 2015 (فيديو)

18 حجم الخط

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في احتفالات الكنيسة الأرثوذوكسية بعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد تمثل تقليدا وطنيا أصيلا أرساه الرئيس منذ عام 2015، وأصبح تقليدا ثابتا يبعث الفرحة في نفوس جميع المصريين.

وأوضح البابا تواضروس أن زيارة السيسي للكاتدرائية كل عام تقليد وطني يظهر أصالة شعب مصر، ويكشف اللحمة والوحدة الوطنية التي تميز مصر عن غيرها من دول العالم، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال الزيارة حملت رسائل واضحة تدعو إلى العمل المشترك من أجل مصلحة مصر، مؤكدا أن الوحدة والعمل معا يمثلان حجر الأساس للحفاظ على الوطن خاصة في أوقات الأزمات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إن مصر شهدت منذ 2015، أحداثا كثيرة وأياما صعبة كثيرة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال زيارته للكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية: «كل ما يكون شعب مصر مع بعضه، بنحب بعض، وبنخاف على بعض، وبنحترم بعض، ومنسمحش لأنفسنا أبدا إن علاقتنا كشعب مصر يكون فيها تمييز، ولكن تفضل علاقة طيبة ونطورها ونعززها وهو ده الرصيد اللى لازم نخلى بالنا منه، ولا نعطى فرصة لأحد أن يتدخل بيننا».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يتمتع بمكانة عظيمة فى قلبه واحترام كبير، مشددًا على أن الدولة لن تسمح لأى شخص بالتسبب فى أى ضرر للعلاقة بين الكنيسة والشعب المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسى لكاتدرائية ميلاد المسيح بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2026، حيث أشار الرئيس السيسى إلى أن المصريين يحتفلون معًا منذ عام 2025 بكل المحبة والوئام، متمنيًا للبابا والإخوة المسيحيين وكل أبناء الوطن عيدًا سعيدًا، داعيًا الجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والوقوف على قلب رجل واحد، والتغلب على القلق والخوف للحفاظ على الاستقرار والتماسك الوطنى.

