طوارئ قصر العيني ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الميلاد

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمد عادل، نائب مدير مستشفى الطوارئ بـقصر العيني، يرافقه الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ جولة تفقدية شملت متابعة سير العمل والاطمئنان على حالات المرضى والمترددين، ومراجعة جاهزية الأقسام المختلفة وانتظام الفرق الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترات الإجازات، وتحديدا خلال إجازة عيد الميلاد المجيد.

مراجعة جاهزية الأقسام المختلفة وانتظام الفرق الطبية بمستشفى القصر العيني

وعقب الجولة، تم رفع التقرير التفصيلي حول سير العمل وأوضاع المستشفى إلى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية أن مستشفى الطوارئ بقصر العيني تمثل أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية وخط الدفاع الأول في مواجهة الحالات الحرجة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية والإشراف الدائم على سير العمل خلال فترات الإجازات، ودور الفرق الطبية وأطقم التمريض في ضمان استمرارية الخدمة، مؤكدًا أن الالتزام بالكفاءة والانضباط يعكس روح المسئولية الوطنية والمهنية العالية التي تتحلى بها الكلية على مدار تاريخها المشرف.

وقال الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، إن التنسيق المستمر بين الإدارة التنفيذية والفرق الميدانية يضمن أعلى معايير الجودة في التعامل مع الحالات الطارئة، ويعزز قدرة المستشفى على تقديم الخدمة الطبية بشكل متواصل خلال الإجازات، مع الحفاظ على سلامة المرضى وفعالية الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود الأطباء وأطقم التمريض والفنيين في تجسيد الدور الوطني لقصر العيني كصرح طبي رائد.

وتُعد مستشفى الطوارئ بقصر العيني إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الصحية المصرية، حيث تظل على مدار الساعة في حالة جاهزية كاملة لاستقبال الحالات الحرجة والتعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، سواء الناتجة عن الحوادث أو الحالات المرضية المفاجئة، بما يعكس الدور الحيوي للمستشفى كخط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.