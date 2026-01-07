الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع خلال تقديم التهنئة لمطران الاقباط، فيتو
قدَّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال لقائه بالأنبا سيرافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية بكنيسة الأنبا بيشوي مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها. 

نقل التحية للأخوة الأقباط  

وخلال اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع على نقل تحياته وتهنئته إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط في ربوع الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم نعمة السلام والمحبة في كافة أرجاء الوطن الغالي. 

 

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

وحدة الشعب المصري  

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

وأكد رئيس الهيئة أن الشعب المصري يعيش كنسيج واحد تدعمه روح المحبة والإخاء، ويجتمعون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية الرشيدة حفاظًا على أمن الوطن واستقراره وتحقيق طموحاته.

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

من جانبه، أعرب الأنبا سيرافيم عن خالص تقديره وامتنانه لتهنئة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحرصه الدائم على نقل المشاعر الطيبة، ترسيخًا  لأواصر المحبة والترابط وتعزيز القيم الوطنية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة السلام والازدهار. 

