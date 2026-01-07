الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

قدَّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال لقائه بالأنبا سيرافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية بكنيسة الأنبا بيشوي مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

نقل التحية للأخوة الأقباط

وخلال اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع على نقل تحياته وتهنئته إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط في ربوع الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم نعمة السلام والمحبة في كافة أرجاء الوطن الغالي.

جانب من اللقاء، فيتو

وحدة الشعب المصري

جانب من اللقاء، فيتو

وأكد رئيس الهيئة أن الشعب المصري يعيش كنسيج واحد تدعمه روح المحبة والإخاء، ويجتمعون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية الرشيدة حفاظًا على أمن الوطن واستقراره وتحقيق طموحاته.

جانب من اللقاء، فيتو

من جانبه، أعرب الأنبا سيرافيم عن خالص تقديره وامتنانه لتهنئة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحرصه الدائم على نقل المشاعر الطيبة، ترسيخًا لأواصر المحبة والترابط وتعزيز القيم الوطنية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة السلام والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.