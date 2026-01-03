وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أسعار النفط واحتياطيات فنزويلا

18 حجم الخط

فنزويلا، علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل تطورًا بالغ الخطورة على مستوى النظام الدولي وأسواق الطاقة.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على قناة MBC مصر، مساء السبت، إن العملية العسكرية الأمريكية واعتقال رئيس دولة ذات سيادة يحمل دلالات شديدة الخطورة، وقد تكون له انعكاسات استراتيجية تتجاوز فنزويلا نفسها.

فنزويلا الأولى عالميًا في احتياطي النفط

وأوضح وزير البترول الأسبق أن فنزويلا تحتل المركز الأول عالميًا في احتياطي النفط، بكمية تتراوح بين 300 و303 مليارات برميل، وبمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل، ما يجعل احتياطياتها النفطية تكفي لنحو 362 عامًا وفق معدلات الإنتاج الحالية.

وأشار إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الاحتياطي، تليها إيران التي تمتلك ما بين 210 و211 مليار برميل، بما يعادل نحو 145 عامًا من الإنتاج، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز الحادي عشر باحتياطي يكفي لنحو 10 سنوات فقط، تليها العراق.

هل الضربة القادمة لإيران؟

وأضاف كمال أن التحركات الأمريكية المقبلة قد تتجه نحو إيران، لافتًا إلى أن الصين ستتجه إلى روسيا وإيران لتأمين احتياجاتها النفطية، وهو ما قد يجعل طهران في مرمى الضغوط أو الضربات القادمة، في إطار صراع النفوذ والطاقة العالمي.

تأثير محدود على أسعار النفط بعد اعتقال مادورو واحداث فنزويلا

وتوقع وزير البترول الأسبق عدم تأثر سوق النفط بشكل كبير بأحداث فنزويلا، موضحًا أن الإنتاج العالمي اليومي يتراوح بين 102 و105 ملايين برميل، ما يمنح الأسواق قدرًا من التوازن.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية قد تدفع أسعار النفط للتحسن، لتتراوح بين 55 و56 دولارًا للبرميل، وذلك بحسب طبيعة واتساع أي ضربة محتملة خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.