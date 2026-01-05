الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب يبدأ سرقة ثروات كراكاس، أقمار صناعية ترصد نقل نفط خام من فنزويلا إلى أمريكا

نقل نفط خام من فنزويلا
نقل نفط خام من فنزويلا إلى أمريكا
نفط فنزويلا، بدأت فى أمريكا فى سرقة نفط فنزويلا، وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون الأمريكية، تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

 

رصد 12 ‍ناقلة محملة بالخام والوقود الفنزويلي

ووفق خدمة "تانكرتراكرز دوت كوم" لتتبع الناقلات في وقت سابق اليوم الاثنين، إن نحو 12 ‍ناقلة محملة بـ الخام والوقود الفنزويلي غادرت في الأيام القليلة الماضية من مياه البلاد باستخدام ‍الوضع المظلم للتخفي من الرصد، فيما يبدو أنه خرق للحصار الصارم الذي فرضته الولايات المتحدة ضمن ضغوط ظلت تتصاعد على البلاد إلى أن تم احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وتابعت خدمة الرصد" ‌تانكر تراكرز دوت كوم"، أن أربع ناقلات على الأقل ‍من الناقلات المغادرة غادرت المياه الفنزويلية عبر طريق شمال جزيرة مارجريتا بعد توقفها لفترة وجيزة بالقرب من الحدود البحرية للبلاد، وذلك بعد تحديد هوية السفن من خلال صور الأقمار الصناعية.

 

السلطات الفنزويلية تسمح بمغادرة 4 ناقلات عملاقة

وقال ‌مصدر مطلع على إجراءات مغادرة ناقلات النفط لـ "رويترز"، إن السلطات الفنزويلية سمحت لأربع ناقلات عملاقة على الأقل بمغادرة المياه الفنزويلية في الأيام القليلة الماضية في الوضع المظلم وهو إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عمدا للتخفي من الرصد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم السبت الماضى، إن "حظر النفط" المفروض على فنزويلا ساري المفعول بالكامل، لكنه أضاف أنه في ظل المرحلة الانتقالية القادمة، سيستمر أكبر عملاء فنزويلا، بما في ذلك الصين، ‌في تلقي النفط.

 

بعد صدق توقعاته في فنزويلا، توفيق عكاشة يكشف: القادم إسقاط نظام هذه الدولة

وزير الدفاع الأمريكي: قضينا عقودا فى العراق بلا فائدة وحصلنا على نفط فنزويلا دون دماء

 

