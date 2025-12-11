خبيرة تكشف الموقف الصيني بعد السطو الأمريكي على ناقلة نفط أمام سواحل فنزويلا

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والخبير في الشئون السياسية الصينية، عن اتهام بكين للولايات المتحدة الأمريكية بـ "السطو السافر" وممارسة "القرصنة الدولية" على دول ذات سيادة مثل فنزويلا، وذلك عقب إعلان واشنطن الاستيلاء على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، وتعد الصين أكبر مستورد لـ النفط الفنزويلي رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على كاراكاس.

اختبار لكبح النفوذ الصيني في الكاريبي

وأكدت الدكتورة نادية حلمي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الولايات المتحدة تتعامل مع الوضع الفنزويلي على أنه "اختبار لكبح تمدد النفوذ الصيني في الحديقة الخلفية لها في الكاريبي وأمريكا اللاتينية".

وقالت: لهذا السبب، نددت الحكومة الصينية بشدة بحادث "السطو" الأمريكي على ناقلة النفط الفنزويلية، واصفة إياه بأنه "سرقة فاضحة وعمل قرصنة"، وأكدت الصين أنها ستدافع عن سيادة فنزويلا المنتهكة أمريكيًا ومواردها الطبيعية، كما ساندت طلب كاراكاس باللجوء إلى الأمم المتحدة للتدخل لوقف التهديدات والانتشار العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

80% من صادرات النفط الفنزويلي إلى بكين

وأوضحت حلمي أن الصين، ورغم أنها ليست طرفًا مباشرًا في حادثة احتجاز هذه الناقلة بعينها، إلا أنها ربما كانت الوجهة الرئيسية للنفط الفنزويلي.

وتابعت قائلة: "حوالي 80% من الصادرات النفطية الفنزويلية تذهب كشحنات إلى بكين، حيث تعمل الصين عبر طرق مباشرة وغير مباشرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها."

وقالت: واجهت الشركات الصينية الضخمة للنفط، مثل شركة "سينوبك الصينية للنفط"، تحديات بسبب التهديد بالعقوبات الأمريكية على مشتري النفط الفنزويلي، مما دفع بكين إلى دعوة واشنطن مرارًا للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وإلغاء العقوبات "أحادية الجانب وغير القانونية".

بكين تراقب بقلق وتتعهد بالدعم الاقتصادي

وأضافت الخبيرة أن الصين رفضت رسميًا هذا التصعيد الأمريكي والسطو على ناقلة النفط، وتعتبر الحملة الأمريكية جزءًا من "صراع نفوذ أوسع مع بكين بشكل غير مباشر"، وتخشى من أن يقوض التدخل الأمريكي استثماراتها في فنزويلا وأمريكا اللاتينية.

وأدانت الصين بشدة أي تحركات عسكرية أمريكية قرب سواحل فنزويلا ودعت بكين لاحترام سيادة فنزويلا وميثاق الأمم المتحدة وتعهدت الصين بتقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي لحكومة فنزويلا عبر (قروض النفط مقابل السلع والتكنولوجيا) لمساعدتها في مواجهة الضغوط.

سيناريو مقايضة "فنزويلا بتايوان" يلوح في الأفق

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للصين، رجحت الدكتورة نادية حلمي استمرار بكين في مسار الإدانة والدعم الاقتصادي وتوظيف القنوات الدبلوماسية، مع الحذر الشديد من أي تدخل عسكري مباشر قد يعرض مصالحها للخطر.

لكنها أشارت إلى السيناريو الأخطر، وهو خروج معادلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبكين تحمل "مقايضة فنزويلا بتايوان".

ويأتي هذا بالتزامن مع موافقة الولايات المتحدة مؤخرًا على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بكين.

وختمت حلمي محذرة من أن هذا قد ينذر "بتمركز عسكري صيني بالبحر الكاريبي دفاعًا عن حليفتها الفنزويلية وفي مواجهة هذا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون التايوانية".

