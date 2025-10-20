الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع البريطاني يمنح صلاحيات استثنائية للجيش لمواجهة تهديد المسيرات

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، فيتو

أكدت صحيفة التلجراف، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، سيعلن منح قواته صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية.


ووفق الصحيفة، فمن المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا.

وعبرت مصادر مطلعة للصحيفة، عن أملها في أن تسهم الخطط الجديدة في تقليص القيود البيروقراطية التي تحيط بردود فعل الجيش على رصد الطائرات المسيرة، مما يسمح للجنود باتخاذ إجراءات حاسمة لإسقاطها باستخدام البنادق أو تقنيات أخرى.

جاء ذلك بعد أن شهد العام الماضي طائرات مسيرة غامضة ظهرت فوق أربع قواعد جوية بريطانية تستخدم من قبل القوات الأمريكية.

ورغم أن الصلاحيات الجديدة ستطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط، قال مصدر لصحيفة التلغراف إن الحكومة "لا تستبعد توسيع هذه الصلاحيات لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات".

الاقتراح الجديد، بحسب التلجراف، سيمنح الجنود أو شرطة وزارة الدفاع خيارا حركيا يسمح لهم بإسقاط الطائرات مباشرة، وهو أمر لا يسمح به حاليا إلا في ظروف استثنائية.

ولم يتضح بعد متى ستدخل هذه الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن قادة الدفاع يبدون قلقا متزايدا من خطر توغلات الطائرات المسيرة في الأجواء البريطانية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية من دول مثل الصين وروسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع البريطاني طائرات مسيرة القواعد العسكرية البريطانية روسيا الصين

مواد متعلقة

التايمز: الأمير آندرو سيمنع من حضور المناسبات الملكية في بريطانيا

في تحد للنادي، بريطانيا تسعى لحضور مشجعي مكابي الإسرائيلي مباراة أستون فيلا بالقوة

موسكو تتهم بريطانيا بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد "السيل التركي" وتأجيج المواجهة في أوروبا

مقنعان يشعلان النار بمسجد في بريطانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بهدفي زابيري، المغرب تتفوق على الأرجنتين في الشوط الأول بنهائي مونديال الشباب (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads