وزير الدفاع البريطاني يمنح صلاحيات استثنائية للجيش لمواجهة تهديد المسيرات

أكدت صحيفة التلجراف، أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، سيعلن منح قواته صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية.



ووفق الصحيفة، فمن المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا.

وعبرت مصادر مطلعة للصحيفة، عن أملها في أن تسهم الخطط الجديدة في تقليص القيود البيروقراطية التي تحيط بردود فعل الجيش على رصد الطائرات المسيرة، مما يسمح للجنود باتخاذ إجراءات حاسمة لإسقاطها باستخدام البنادق أو تقنيات أخرى.

جاء ذلك بعد أن شهد العام الماضي طائرات مسيرة غامضة ظهرت فوق أربع قواعد جوية بريطانية تستخدم من قبل القوات الأمريكية.

ورغم أن الصلاحيات الجديدة ستطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط، قال مصدر لصحيفة التلغراف إن الحكومة "لا تستبعد توسيع هذه الصلاحيات لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات".

الاقتراح الجديد، بحسب التلجراف، سيمنح الجنود أو شرطة وزارة الدفاع خيارا حركيا يسمح لهم بإسقاط الطائرات مباشرة، وهو أمر لا يسمح به حاليا إلا في ظروف استثنائية.

ولم يتضح بعد متى ستدخل هذه الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ، إلا أن قادة الدفاع يبدون قلقا متزايدا من خطر توغلات الطائرات المسيرة في الأجواء البريطانية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية من دول مثل الصين وروسيا.

