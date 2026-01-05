« أسوشيتد برس»: بدء التحضيرات لإعادة افتتاح سفارة واشنطن في كراكاس

18 حجم الخط

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن بدء التحضيرات لإعادة فتح سفارة واشنطن في العاصمة الفنزويلية "كراكاس"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

تحضيرات لافتتاح السفارة الأمريكية فى فنزويلا

وقال المصدر المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة " أسوشيتد برس"، لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارة الولايات المتحدة في العاصمة كراكاس، وبين، أن الأمر يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا.

أردوغان يجري اتصال مع ترامب لمناقشة أزمة فنزويلا

وعلى صعيد أزمة فنزويلا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ترفض أي انتهاك للقانون الدولي، وشدد على أنها تعمل لتحقيق ما هو أفضل لكل من تركيا وفنزويلا.

وقال أردوغان، أنه شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، على ضرورة عدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار.

وشدد الرئيس التركي، أن تركيا وشعبها سيواصلان الوقوف بجانب الشعب الفنزويلي الصديق في نضاله من أجل الرفاه والاستقرار والتنمية.

كما حذر رجب طيب أردوغان، من أن انتهاك الحقوق السيادية للدول وخرق القانون الدولي، يعتبر خطوات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عالميا.

مندوب فنزويلا فى الأمم المتحدة بندد بالهجوم الأمريكى

من جهته قال مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة، أن كراكاس تعرّضت لهجوم غير شرعي، مشيرا لتعرض بلاده لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

وشدد، على أن السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية.

ووصف مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة، ما حدث في 3 يناير الجاري، والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

