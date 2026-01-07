الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يمتلك القدرة على فرض إيقاعه أمام منتخب كوت ديفوار، معربًا عن تفاؤله بقدرة الفراعنة على تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

أفضل أداء لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة «cbc»، إن أفضل مباراة قدمها منتخب مصر في البطولة حتى الآن كانت أمام منتخب زيمبابوي، مشيرًا إلى أن أداء الفراعنة أمام بنين كان أفضل أيضًا، ونجح المنتخب خلاله في تسجيل هدف التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأضاف أن منتخب مصر يحتاج إلى لاعب بجوار مروان عطية يمتلك قدرات دفاعية قوية، خاصة في مواجهة كوت ديفوار، مؤكدًا أن إبراهيم عادل لم يقم بالأدوار الدفاعية المطلوبة بالشكل الكافي في المباريات السابقة.

حمدي فتحي، فيتو
حمدي فتحي، فيتو

غياب تريزيجيه ومحمد حمدي يؤثر في الفريق

وشدد نجم الكرة المصرية السابق على أهمية زيادة تركيز اللاعبين خلال مواجهة كوت ديفوار، لافتًا إلى أن غياب كل من تريزيجيه ومحمد حمدي بسبب الإصابة سيؤثر على الفريق، وهو ما يتطلب مزيدًا من الانضباط التكتيكي داخل الملعب.

وأوضح مصطفى أن الحل الأنسب يتمثل في زيادة الكثافة الدفاعية بوسط الملعب، من خلال اللعب بثنائي ارتكاز مكون من مروان عطية وبجواره محمد شحاتة، مع وجود حمدي فتحي خلفهما لتأمين الخط الخلفي بشكل أكبر.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن المنتخبات الأفريقية عادة ما تشعر بالقلق عند مواجهة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة هم من يفرضون نسق اللعب داخل الملعب، معربًا عن تفاؤله بتحقيق الفوز على كوت ديفوار ومواصلة المشوار في البطولة.

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

