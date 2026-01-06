مدبولي خلال المؤتمر الصحفي يعلن إصابته بدور برد شديد

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه يعاني من دور برد شديد بدأت أعراضه في الظهور، ما دفعه إلى اختصار المؤتمر الصحفي.



وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الجديدة، قدّم رئيس الوزراء مدبولي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، موجّهًا تهنئة خاصة إلى المواطنين المسيحيين، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني.

