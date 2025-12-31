الأربعاء 31 ديسمبر 2025
نشر 20 سيارة إسعاف في مناطق الكافيهات والميادين أثناء الاحتفالات بالفيوم

قال الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، إن مرفق الإسعاف أعلن رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، منذ صباح الأربعاء وتستمر الحالة القصوى حتى صباح غد الخميس، بمناسبة احتفالات أعياد رأس السنة المالية، والغيت اجازات المسعفين والأطباء، تحسبا لأي ظرف طارئ أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

خريطة لسيارات الإسعاف المشاركة

وأضاف مدير مرفق إسعاف الفيوم، أنه تم نشر سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات العامة ومناطق الكافيهات والمطاعم والميادين العامة، لتكون على أتم الاستعداد لأي ظرف قد يطرأ أثناء الاحتفالات، وتتلقي الإسعاف البلاغات علي مدار اليوم سواء في أيام الأعياد أو غيرها علي الخط الساخن 123، ويتم تلبية الطلب خلال دقائق المعدودة لأن المرفق بالكامل يدرك أن دقيقة قد تكون فارقة في حياة مواطن.

ولفت مدير إسعاف الفيوم إلى أن عدد السيارات المشاركة في الشوارع والميادين ومناطق التجمعات بلغ 20 سيارة إسعاف، بالإضافة إلي السيارات المتواجدة بصفة دائمة في نقاط  الإسعاف المنتشرة علي شبكة الطرق السريعة التي تمر بمحافظة الفيوم.

نصائح هيئة الإسعاف

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد نشرت مجموعة من النصائح التعامل مع الحوادث، منها أنك إن كنت تقود سيارة وصادفت حادثًا، فأوقفها جانبًا على مسافة آمنة من الحادث، ثم أحضر مثلث الخطر وضعه قبل مكان الحادث بمسافة كافية لتنبيه السيارات القادمة، والاستعانة  بطفاية الحريق  في حال حدوث حريق.

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة

كما نصحت هيئة الإسعاف بعدم تحريك أي مصاب من مكانه، منع المصاب من تناول أي طعام أو شراب، إذا كنت على دراية بالإسعافات الأولية قدمها للمصاب فى الحال، اتصل بالخط الساخن لهيئة الإسعاف.

