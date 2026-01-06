إصابة شخصين، الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقين بمنزل ريفي وفندق بقرية تونس

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريقين أحدهما نشب بمنزل ريفي بقرية تطون بمركز إطسا، والآخر شب بمدخل فندق بقرية تونس بمركز يوسف الصديق وأسفر عن إصابة شخصين.

حريق بمنزل ريفي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية تطون، بمركز اطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية الي مكان الحادث، وتبين أن المنزل مجاور لحضانة أطفال، وعلي الفور تعاملت قوات الحماية المدنية مع النيران وتمكنت من إخمادها ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

إصابة شخصين في حريق محدود بفندق

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا آخر من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمدخل فندق بقرية تونس ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية الي مكان الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين الي مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضران بالواقعتين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعتين، وتولى التحقيق.

