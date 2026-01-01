إخماد حريق في مركز حضانات للأطفال المبتسرين بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت إدارة الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بالفيوم، من إخماد حريق شب في أحد أقسام مركز حضانات بحي كيمان فارس بمدينة الفيوم، وهو يتبع الجمعية الشرعية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء المبنى، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

حريق في مركز حضانات للأطفال المبتسرين

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من إدارة مركز الحضانات التابع للجمعية الشرعية، بحب كيمان فارس بنشوب حريق داخل المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل السريع مع الحادث، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي بغسالة ملابس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات بشكل مؤقت.

تفاصيل مركز الحضانات

وكشفت المعلومات الأولية أن عدد الأطفال الموجودين داخل المركز وقت الحادث بلغ 12 طفلًا، من بينهم طفل واحد يعتمد على جهاز تنفس صناعي، وطفلان من ذوي الحالات الخاصة، بينما باقي الأطفال تحت رعاية أكسجين احترازي، وتمكنت فرق الإسعاف من إخلاء الأطفال بالكامل من داخل المركز، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وبدأت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم في نقل الأطفال إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى سنورس، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعتهم طبيًا.

وأشارت مصادر طبية إلى وجود أنباء عن إصابة طفل واحدة بحالة اختناق خفيفة، مع استمرار الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة جميع الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

