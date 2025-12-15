7 متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالشروق: "النادي بدون ترخيص والليلة بـ2000 جنيه"

18 حجم الخط

أمرت نيابة الشروق بحبس 7 سيدات بتهمة إدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، واتخاذه ستارا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على هواتف المتهمات، وتشميع مسرح الجريمة لحين انتهاء التحقيقات.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام ربة منزل بإدارة نادٍ صحي غير مرخص يقع بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واتخاذه ستارا لممارسة أنشطة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية من المترددين عليه، وبعمل التحريات اللازمة أكدت صحة المعلومات.

مداهمة النادي الصحي وضبط 7 سيدات ورجلين

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في مداهمة مقر النادي الصحي، حيث أسفرت عن ضبط 7 سيدات داخل المكان، وبصحبتهم رجلان يحمل أحدهما جنسية إحدى الدول، وتبين تورطهم في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهة المتهمات بما أسفرت عنه التحريات، اعترفن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية واستغلال النادي الصحي في تحقيق أرباح غير مشروعة واتخاذه ستارا للتخفي فيه ومزاولة نشاطهن الإجرامي بحرية، معتقدات أنهن بعيدات عن أعين الأمن.

وأضافت المتهمات أنهن يتقاضين مبلغ 2000 جنيه عن الليلة الواحدة، وأن بعض المتهمات لهن سجلات في مباحث الآداب ومعتادات على ممارسة ذلك النشاط.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي اصدرت قرارها المتقدم.

