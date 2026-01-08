متخصصة في الشؤون الأفريقية: وجود إسرائيل في أرض الصومال خطر يهدد أمن 5 دول عربية

18 حجم الخط

قال الدكتورة أسماء الحسيني، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الأفريقية والعربية، إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساغر لإقليم أرض الصومال الانفصالي بعد 11 يومًا من توقيع الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والإقليم يعطى العديد من الرسائل أهمها أن إسرائيل ماضية في مخططها لتوسيع نفوذها في المنطقة العربية والإسلامية وتفتيت وحدة الصومال إلى جانب استخدام أرض الصومال في أغراض عسكرية وجعل الإقليم العوبة في يد اسرائيل لتنفيذ مخططها في الأضرار بالمصالح العربية.



الاعتراف الإسرائيلي تجاوز كل التقاليد والاعراف الدولية

وأضافت لفيتو: "الاعتراف الاسرائيلى بأرض الصومال تجاوز كل التقاليد والأعراف الدولية خاصة وأن الكيان الصهيوني زعم بأن هدفه من الاعتراف بأرض الصومال هو السلام رغم ممارستهم حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وفي سوريا وجنوب لبنان ومن هنا فإن العرب يدركون المخططات والنوايا الإسرائيلية جيدًا".

تصريحات جدعون ساغر غير صحيحة

وأوضحت أن جدعون ساغر قال إننا نريد السلام لأقليم أرض الصومال وهذا الكلام غير صحيح لأن وجودهم في الإقليم سيجلب الصراعات في المنطقة وهو ما أدى إلى قيام تحالفات في منطقة القرن الأفريقي والخطر الآن يلاحق أهداف عربية من بينها مصر والسعودية والسودان وإريتريا وجيبوتي وإخطار في باب المندب الذي تمر به 15% من التجارة العالمية وبالتالي لا بد أن تكون هناك تحركات عربية لدعم الدولة الصومالية".

هشاشة الدولة الصومالية وضعف جيشها هو ما أغرى أمراء الحرب والقراصنة

واختتم قائلة إن هشاشة الدولة الصومالية وضعف جيشها هو ما أغرى أمراء الحرب والقراصنة أمام سواحل الصومال والإرهاب ممثل في حركة الشباب والتدخلات الإقليمية والدولية التي لديها إصرار على عسكرة البحر الأحمر.

