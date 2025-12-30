الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال يوافق على توطين الفلسطينيين وإنشاء قاعدة إسرائيلية

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، أن هناك شركات خاصة تعمل وتستثمر بشكل غير شرعي في أرض الصومال.

الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال قبل بتوطين الفلسطينيين وبناء قاعدة إسرائيلية

وقال الرئيس الصومالي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال صراحة إن بلاده لن توافق على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

وأضاف الرئيس الصومالي: أرض الصومال قبلت بتوطين الفلسطينيين وبناء قاعدة إسرائيلية والانضمام لاتفاقات أبراهام وإسرائيل كان لها وجود بأرض الصومال والاعتراف تطبيع لما كان يدور في الخفاء.

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار في مجتمعاتنا المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة.

وأضاف الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال

وفي وقت سابق أعلن وزير خارجية الصومال أن الحوار مع إقليم أرض الصومال “صوماليلاند سيستمر للتوصل لحل سلمي”.

وقالت خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال، وأضافت خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن القومي للبلاد والأمن الإقليمي أيضا.

وفي السياق ذاته أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية عقدت الأحد الماضي، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم "إقليم أرض الصومال"، مؤكدًا تضامن الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة ما اعتبره اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

