للمرأة الحامل، 6 أصناف من الأعشاب تخلصك من الغثيان

أصناف من الأعشاب تخلصك من الغثيان، في فترة الحمل تمرّ المرأة بتغيرات جسدية وهرمونية كبيرة، ومن أكثر الأعراض شيوعًا وإزعاجًا خلال الشهور الأولى تحديدًا هو الغثيان والقيء الصباحي، الذي قد يمتد أحيانًا طوال اليوم وليس فقط في الصباح.





ورغم أن حالة الغثيان تُعد طبيعية في معظم الأحيان، فإنها قد تؤثر على شهية الحامل وحالتها النفسية ونشاطها اليومي.

لذلك تلجأ كثير من النساء إلى الأعشاب الطبيعية باعتبارها خيارًا آمنًا ولطيفًا للتخفيف من الغثيان، بشرط استخدامها بحذر وتحت إشراف طبي.

أعشاب طبيعية تخلصك من الغثيان خلال الحمل



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تقليل الغثيان لدى المرأة الحامل، مع توضيح طرق استخدامها الآمنة.



الزنجبيل: العلاج الطبيعي الأشهر لغثيان الحمل

يُعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب استخدامًا لتخفيف الغثيان، وقد أثبتت العديد من الدراسات فعاليته في تقليل الشعور بالغثيان والقيء لدى الحوامل، خاصة في الثلث الأول من الحمل. يعمل الزنجبيل على تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، كما يساعد على تقليل تقلصات الجهاز الهضمي المسببة للغثيان.



يمكن تناول الزنجبيل بعدة طرق، مثل شرب شاي الزنجبيل الدافئ، أو إضافة شرائح طازجة منه إلى الماء الساخن، أو حتى مضغ قطعة صغيرة منه. ويُنصح بعدم الإفراط في تناوله، بحيث لا تتجاوز الجرعة اليومية الآمنة حوالي جرام واحد للحامل، مع ضرورة استشارة الطبيب خاصة لمن تعاني من مشكلات في المعدة أو ضغط الدم.

النعناع: مهدئ طبيعي للمعدة

يُعرف النعناع بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي والتقليل من تقلصات المعدة، وهو من الأعشاب المفيدة لتخفيف الغثيان المصاحب للحمل. رائحة النعناع وحدها قد تساعد على تهدئة الشعور بالغثيان، ولهذا تلجأ بعض النساء إلى استنشاق زيت النعناع أو شرب مغلي أوراقه.

شاي النعناع الدافئ يُعد خيارًا لطيفًا وآمنًا للحامل عند تناوله باعتدال، كما يمكن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى الماء أو الليمون للحصول على مشروب منعش يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان والانتفاخ. ومع ذلك، يُفضل تجنب الإفراط في النعناع لمن تعاني من حرقة المعدة، لأنه قد يزيدها لدى بعض الحالات.

البابونج: راحة واسترخاء للجسم والمعدة

البابونج من الأعشاب المعروفة بخصائصها المهدئة والمريحة للأعصاب، كما يساعد على تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالغثيان. وغالبًا ما يكون الغثيان عند الحامل مرتبطًا بالتوتر والقلق وقلة النوم، وهنا يأتي دور البابونج في توفير حالة من الاسترخاء العام للجسم.

يمكن تناول شاي البابونج مرة واحدة يوميًا، ويفضل أن يكون بتركيز خفيف، مع عدم الإكثار منه خلال الحمل. وعلى الرغم من فوائده، إلا أن بعض الأطباء ينصحون بتناوله بحذر، خاصة في حال وجود تاريخ من الحساسية تجاه النباتات العطرية.

مشروبات تخلصك من غثيان الحمل

الليمون وقشره: انتعاش طبيعي يقلل الغثيان

رائحة الليمون المنعشة تلعب دورًا فعالًا في تقليل الشعور بالغثيان لدى الحوامل. كثير من النساء يشعرن بتحسن ملحوظ عند استنشاق رائحة الليمون أو شرب ماء دافئ مضاف إليه عصير الليمون الطازج. كما أن قشر الليمون يحتوي على زيوت طبيعية تساعد على تهدئة المعدة وتحسين المزاج.

يمكن للحامل شرب كوب من الماء الدافئ مع قطرات من عصير الليمون صباحًا قبل النهوض من السرير، أو مضغ قطعة صغيرة من قشر الليمون بعد غسله جيدًا. هذه الطريقة البسيطة قد تقلل من حدة الغثيان بشكل ملحوظ دون أي آثار جانبية تُذكر.

الشمر: تحسين الهضم وتقليل الغثيان

يُستخدم الشمر منذ القدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو مفيد في تقليل الغازات والانتفاخات التي قد تزيد من الشعور بالغثيان لدى الحامل. يساعد شاي الشمر على إرخاء عضلات المعدة وتحسين حركة الأمعاء، مما يخفف من الانزعاج الهضمي.

يُحضّر شاي الشمر بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في ماء ساخن لمدة عشر دقائق، ويمكن شربه مرة واحدة يوميًا. ويُعد الشمر آمنًا للحامل عند تناوله بكميات معتدلة، مع الالتزام بعدم الإفراط فيه.

القرفة بجرعات بسيطة

تُعرف القرفة بقدرتها على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالغثيان، خاصة عند الشعور باضطرابات المعدة. يمكن إضافة رشة صغيرة من القرفة إلى الشاي أو الحليب الدافئ، مما يساعد على تهدئة المعدة ومنح الجسم شعورًا بالدفء والراحة.

لكن يجب التنويه إلى أن القرفة يجب أن تُستخدم بكميات صغيرة جدًا أثناء الحمل، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. لذا يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إدخالها بشكل منتظم في النظام الغذائي للحامل.



نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب أثناء الحمل

رغم أن الأعشاب الطبيعية تُعد خيارًا آمنًا نسبيًا، إلا أن استخدامها أثناء الحمل يتطلب وعيًا وحذرًا. من المهم الالتزام بالكميات المعتدلة، وتجنب خلط عدة أعشاب معًا دون معرفة تأثيرها. كما يُفضّل دائمًا استشارة الطبيب أو المختص قبل استخدام أي عشبة بشكل منتظم، خاصة في حال وجود حمل عالي الخطورة أو أمراض مزمنة.

واخيرا، يمكن القول إن الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل، النعناع، البابونج، الليمون، الشمر والقرفة تُعد من الخيارات الفعالة لتخفيف الغثيان لدى المرأة الحامل، شرط استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة. ومع الاهتمام بالتغذية الجيدة، وشرب الماء، وتجنب الروائح النفاذة، يمكن للحامل تجاوز فترة الغثيان بسلام وراحة أكبر.

