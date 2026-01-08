على رأسها ثاندر.. 9 شركات وساطة تتصدر تداولات البورصة المصرية

18 حجم الخط

تصدرت 9 شركات للوساطة المالية التداولات خلال جلسة منتصف الأسبوع، حيث استحوذت 9 شركات على النصيب الأكبر من قيم التداول بالسوق (خارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، في ظل نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية وتباين في توجهات المستثمرين.

وجاء في المركز الأول

شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بعدما سجلت قيمة تداولات بلغت نحو 1.215 مليار جنيه، مستحوذة على الحصة الأكبر من إجمالي التعاملات.

وحلت في المركز الثاني

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول قاربت 995.8 مليون جنيه، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأفراد.

وفي المركز الثالث

جاءت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، مسجلة تداولات بنحو 613.9 مليون جنيه.

أما المركز الرابع فكان من نصيب

أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، بقيمة تداول بلغت نحو 566.5 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس

حلت كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، بعدما سجلت تداولات قدرت بنحو 474.3 مليون جنيه.

وجاءت في المركز السادس

بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداولات بلغت قرابة 468 مليون جنيه.

وفي المركز السابع

سجلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية تداولات بقيمة تقارب 460 مليون جنيه.

أما المركز الثامن فكان من نصيب

بلتون لتداول الأوراق المالية، بتداولات بلغت نحو 444.6 مليون جنيه.

واختتمت قائمة أول 9 شركات

ترايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز التاسع، بعدما سجلت قيمة تداولات بلغت حوالي 424.9 مليون جنيه.

تعاملات جلسة الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% عند مستوى 4532 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

