18 حجم الخط

مشروبات طبيعية لتدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية، في فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، تعاني كثير من النساء من الشعور الدائم بالبرد، وبرودة الأطراف، والخمول، وهي أعراض ترتبط في كثير من الأحيان بضعف الدورة الدموية.



هنا تلعب المشروبات الطبيعية الدافئة دورًا مهمًا ليس فقط في تدفئة الجسم، بل أيضًا في تنشيط الدورة الدموية، وتحسين وصول الأكسجين والغذاء إلى الخلايا، ودعم المناعة، ومنح إحساس عام بالراحة والدفء.



في هذا التقرير نستعرض مجموعة من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية، مع توضيح فوائد كل مشروب وطريقة تناوله بشكل صحي، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أهمية المشروبات الدافئة للدورة الدموية

الدورة الدموية السليمة تضمن توزيع الدم بشكل متوازن في الجسم، خاصة إلى الأطراف مثل اليدين والقدمين. عند ضعفها، يشعر الإنسان بالبرودة والتنميل والإجهاد. المشروبات الدافئة الغنية بالأعشاب والتوابل الطبيعية تعمل على:



توسيع الأوعية الدموية.

تنشيط تدفق الدم.

تحفيز القلب بشكل معتدل.

تقليل التقلصات العضلية.

تحسين الشعور بالدفء والطاقة.



1. الزنجبيل الساخن

يُعد الزنجبيل من أقوى المشروبات الطبيعية لتدفئة الجسم.

فوائده:

ينشط الدورة الدموية بشكل مباشر.

يساعد على تدفئة الأطراف.

يقلل من آلام المفاصل والعضلات.

يدعم المناعة في الشتاء.

طريقة التحضير:

يُغلى كوب ماء مع شرائح زنجبيل طازج لمدة 5–7 دقائق، ويُحلى بالعسل حسب الرغبة.

ملاحظة: يفضل تناوله باعتدال، خاصة لمن يعانون من قرحة المعدة.



2. القرفة

القرفة من التوابل الدافئة المعروفة بتأثيرها القوي على الدورة الدموية.

فوائدها:

تحسن تدفق الدم.

تقلل الشعور بالبرودة.

تساعد على تنظيم سكر الدم.

تمنح إحساسًا بالدفء السريع.

طريقة التحضير:

عود قرفة يُغلى في كوب ماء لمدة 10 دقائق، ويمكن إضافة العسل أو شريحة برتقال.



3. الحلبة

مشروب تقليدي معروف في الشتاء، خاصة في البيوت العربية.

فوائد الحلبة:

تساعد على تدفئة الجسم من الداخل.

تحسن الدورة الدموية.

تقلل من آلام المفاصل.

مفيدة للنساء خاصة في فترات الإرهاق.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة تُغلى في كوب ماء، ويُشرب دافئًا.



4. الكركم بالحليب (الحليب الذهبي)

مشروب غني ومفيد، يجمع بين دفء الحليب وخصائص الكركم العلاجية.

فوائده:

يحسن الدورة الدموية.

يقلل الالتهابات.

يمنح الجسم دفئًا طويل المدى.

يساعد على الاسترخاء قبل النوم.

طريقة التحضير:

يُسخن كوب حليب، ويضاف نصف ملعقة صغيرة كركم، ورشة فلفل أسود، ويمكن تحليته بالعسل.



5. الشاي الأخضر بالزنجبيل

مزيج رائع بين مضادات الأكسدة والتنشيط الحراري.

فوائده:

ينشط الدورة الدموية بلطف.

يقلل الشعور بالخمول.

يدعم حرق الدهون.

مناسب لمن لا يفضلون المشروبات الثقيلة.

طريقة التحضير:

يُضاف الزنجبيل الطازج إلى الشاي الأخضر بعد نقعه، ويُشرب دافئًا.



6. اليانسون والكمون

من المشروبات الهادئة والدافئة في نفس الوقت.

فوائدهما:

تحسين تدفق الدم.

تخفيف التقلصات.

تدفئة المعدة.

تهدئة الأعصاب.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من اليانسون أو الكمون تُغلى في كوب ماء وتُشرب بعد الأكل.



7. مشروب القرنفل

القرنفل غني بالزيوت الطيارة التي تحفز الدورة الدموية.

فوائده:

يدفئ الجسم سريعًا.

يحسن تدفق الدم.

يقلل آلام العضلات.

مفيد لنزلات البرد.

طريقة التحضير:

عدة فصوص قرنفل تُغلى في ماء لمدة 5 دقائق، ويمكن إضافة القرفة.



8. الكاكاو الطبيعي

ليس فقط مشروبًا لذيذًا، بل مفيد أيضًا للدورة الدموية.

فوائده:

يحسن تدفق الدم.

يرفع المزاج.

يمنح إحساسًا بالدفء.

غني بالمغنيسيوم.

طريقة التحضير:

يُحضّر بالكاكاو الخام غير المحلى مع الحليب أو الماء، ويُحلى بالعسل.

مشروبات عشبية



نصائح لتعزيز تأثير المشروبات الدافئة

يُفضل شربها دافئة وليست ساخنة جدًا.

الانتظام أهم من الكمية.

تجنب الإفراط في السكر.

دعمها بنظام غذائي صحي وحركة خفيفة.

ارتداء ملابس دافئة خاصة للأطراف.



المشروبات الطبيعية ليست مجرد وسيلة للشعور بالدفء، بل هي جزء من أسلوب حياة صحي يدعم الدورة الدموية ويُحسن نشاط الجسم خلال فصل الشتاء. اختيار المشروب المناسب، والانتظام عليه، يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في مستوى الطاقة، ودفء الجسم، والصحة العامة. ومع بساطتها، تظل هذه المشروبات كنزًا طبيعيًا متاحًا في كل بيت، يمنح الدفء والراحة دون آثار جانبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.