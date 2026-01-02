طريقة عمل بودرة السحلب في البيت، مضمون ومذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل بودرة السحلب، السحلب من أشهر مشروبات الشتاء الدافئة التي يفضلها الكبار والصغار، لما يتمتع به من طعم غني وقوام كريمي رائع، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة.

ونظرا لارتفاع أسعار السحلب الجاهز أو احتوائه أحيانا على مواد صناعية، تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تحضير بودرة السحلب في المنزل لضمان الجودة والنكهة الأصيلة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بودرة السحلب في البيت.

مكونات عمل بودرة السحلب في البيت:-

كوب نشا ذرة أبيض

2 ملعقة كبيرة دقيق أرز ناعم

1 ملعقة صغيرة فانيليا بودر

1 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 ملعقة كبيرة حليب بودر

يمكن التحكم في الإضافات حسب الرغبة، لكن النشا هو المكون الأساسي لقوام السحلب.

طريقة عمل بودرة السحلب فى البيت

في وعاء عميق وجاف، ضعي نشا الذرة ودقيق الأرز.

أضيفي الحليب البودرة وقلبي جيدا حتى تختلط المكونات تماما.

أضيفي الفانيليا والمستكة المطحونة والقرفة إن رغبتى.

اخلطي جميع المكونات جيدا باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي.

احفظي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق بعيدا عن الرطوبة.

وبذلك تكون بودرة السحلب الجاهزة متوفرة لديكِ في أي وقت.

ولتحضير كوب سحلب د، نحتاج كوب حليب، وملعقة كبيرة من بودرة السحلب، وسكر حسب الرغبة.

ذوبي بودرة السحلب في قليل من الحليب البارد أولا.

أضيفي باقي كمية الحليب وضعي الخليط على نار متوسطة.

قلبي باستمرار حتى يتكاثف القوام.

أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب.

يقدم ساخن مع رشة قرفة أو مكسرات.

لنجاح السحلب البيتي، يجب إذابة البودرة في حليب بارد قبل التسخين لمنع التكتلات.

التقليب المستمر ضروري للحصول على قوام ناعم.

يمكن زيادة أو تقليل كمية البودرة حسب درجة السماكة المرغوبة.

إضافة المستكة تمنح السحلب نكهة مميزة مثل المحلات.

تحفظ بودرة السحلب في وعاء زجاجي أو بلاستيك محكم الغلق.

توضع في مكان جاف بعيدا عن الحرارة والرطوبة.

صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

