5 أسباب تدفعك لتناول مشروب الشوكولاتة الساخنة في الشتاء يوميا

18 حجم الخط

مع بدء موسم الشتاء، يظل كوب الشوكولاتة الساخنة الخيار الأمثل ليس فقط للدفء والراحة النفسية، بل لما يحمله من فوائد صحية مذهلة، فالمكون الأساسي، الكاكاو الخام، غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تعزز صحة القلب، وتحسن وظائف الدماغ، وتدعم البشرة، وتساعد في إدارة الوزن، إلى جانب رفع الحالة المزاجية.

ويكتسب مشروب الشيكولاته الساخنة شعبية واسعة حيث يصنع مسحوق الكاكاو من طحن حبوب الكاكاو واستخراج الدهون منها.

ورغم اختلاف وصفة الشوكولاتة الساخنة قليلًا من مكان لآخر، بما يعكس المطبخ والثقافة المحليين، إلا أن هذا المشروب كنزًا من الفوائد الصحية وفق ما نشر على Times Now.



5 فوائد تجعل الشوكولاتة الساخنة مشروبك الصحي اليومي



1. تعزيز صحة القلب



تحتوي الشوكولاتة على مركبات"الفلافونول" التي تحسن تدفق الدم عبر إرخاء الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم وتقلل الإجهاد على عضلة القلب وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).



2. تحسين وظائف الدماغ



تناول الكاكاو يعزز التركيز والذاكرة عبر:

زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، ما يحسن الانتباه والقدرة المعرفية.

تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.



3. ضبط الوزن



قد يكون مفاجئًا، لكن الشوكولاتة الداكنة:

تعطي شعورًا بالشبع، مما يقلل الرغبة في تناول السكريات الأخرى وتحفز التمثيل الغذائي وتنظم عملية حرق الدهون.



4. نضارة البشرة



مضادات الأكسدة في الكاكاو تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسن الدورة الدموية، مما يزيد من ترطيب البشرة وكثافتها.



5. تحسين المزاج



الشوكولاتة الساخنة ترفع الحالة النفسية بفضل تحفيز إفراز السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة زاحتوائها على مركبات تقلل التوتر والقلق، لتكون المشروب الأمثل بعد يوم طويل.



نصائح لتحضير كوب صحي من الشوكولاتة الساخنة



اختر مسحوق الكاكاو الخام بنسبة 70% فأكثر.

استخدم حليب قليل الدسم أو بدائل نباتية مثل حليب اللوز أو الشوفان.

قلل السكر المضاف أو استبدله بـ العسل أو القرفة.



والشوكولاته الساخنة ليست مجرد مشروب للراحة، بل غذاء شتوي صحي إذا تم تحضيرها بطريقة طبيعية ومتوازنة، لتجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية في كوب واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.