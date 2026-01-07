محافظ أسوان يشارك الأقباط احتفالاتهم بأعياد الميلاد (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة أسوان احتفالات عيد الميلاد المجيد وسط أجواء وطنية دافئة، مليئة بالمحبة والتآخي بين المواطنين، وتوافد المواطنون إلى الكنائس المختلفة التابعة للطوائف الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، للاحتفال بعيد الميلاد في مشهد حضاري يعكس عمق الوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع الأسواني.

كما شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جموع الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد من خلال زيارته لكنائس المحافظة، يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية، وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

كان فى استقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، وعدد من القساوسة والكهنة، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه الدائم على مشاركتهم الاحتفال وتقديم التهاني فى المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان ومرافقوه لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى استقبالهم راعى الكنيسة القس وائل جرجس، ثم استكمل المحافظ جولته بتهنئة الأقباط الكاثوليك، وكان فى استقباله راعى الكنيسة القمص أنطونيوس ذكرى، وعدد من القساوسة والكهنة.

وخلال جولته الميدانية بالكنائس قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، وأنهم نسيج واحد وكتلة متماسكة، وهو النهج الذى يرسخه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات فى تقليد رائد أثناء تقديمه للتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتجسد بوضوح داخل المجتمع الأسوانى بمسلميه ومسيحيه.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مثل هذه المناسبات تعكس قوة وترابط المجتمع المصرى، وتؤكد أن أسوان ستظل نموذجًا مشرفًا للتعايش المشترك والوحدة الوطنية الحقيقية على أرض بلاد الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.