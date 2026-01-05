وفقا للحصر العددي، "أبو الخير" الأقرب للفوز بمقعد دائرة إدفو

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظ أسوان الحصر العددي للأصوات التى حصل عليها المرشحان المتنافسان باللجنة بالدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو، بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.

الأصوات الصحيحة والباطلة



وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 337135 ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110447 ناخبا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 2703 أصوات، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 107744.



وحصل المرشح محمد أبو الخير، على 54966 صوتًا، والمرشح الشاذلى الزعيم، على 52778 صوتا.

