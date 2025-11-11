محافظ أسوان يتابع انتخابات النواب ويشيد بإقبال المواطنين على التصويت

18 حجم الخط

يواصل أهالي أسوان في مختلف مراكزها ومدنها وقراها الإقبال على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.

فيما يشرف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على سير العملية الانتخابية بشكل مباشر، لضمان تقديم كافة التسهيلات والخدمات للناخبين في أجواء منظمة وهادئة، مع التأكيد على الالتزام بروح الوطنية والانضباط، بما يعكس مساهمة المواطنين في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ أسوان خلال متابعته للجان الانتخابات بالمحافظة، على أنه يتم على مدار الساعة نقل بث مباشر وصور حية من أمام اللجان عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى تم نشرها بجميع المقرات الإنتخابية لضمان سرعة التواصل والإستجابة الفورية لأى ملاحظات أو إحتياجات تخص سير العملية الإنتخابية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساهم فى تحقيق أعلى درجات الشفافية حيث أن رؤساء المراكز والمدن يتابعون ميدانيًا أعمال اللجان البالغ عددها 190 لجنة إنتخابية موزعة على 4 دوائر داخل المحافظة، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام الناخبين، وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتسخير جميع إمكانياتها اللوجستية والبشرية لتوفير مناخ آمن ومستقر داخل وخارج اللجان بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن خروج الإنتخابات بصورة حضارية تليق بأبناء أسوان ووعيهم الوطنى.

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

تشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

