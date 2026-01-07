سمبوسة في الفرن بحشوات مختلفة، بديل صحي ولذيذ للمقليات

18 حجم الخط

تُعد السمبوسة من أشهر المقبلات التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، خاصة في المناسبات والعزومات وخاصة شهر رمضان الذي أصبح على الأبواب.

ورغم مذاقها الشهي، فإن القلي العميق يجعلها غنية بالدهون والسعرات الحرارية، مما قد يسبب زيادة الوزن ومشاكل صحية مع الإفراط في تناولها.

وهنا يأتي دور السمبوسة بالفرن كبديل صحي يحافظ على الطعم اللذيذ مع تقليل الدهون، خاصة عند اختيار حشوات خفيفة ومغذية.



فوائد إعداد السمبوسة في الفرن

تحضير السمبوسة في الفرن يساهم في تقليل كمية الزيوت المستخدمة بشكل كبير، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لإنقاص الوزن. كما أن الخَبز في الفرن يحافظ على العناصر الغذائية الموجودة في الحشوات، ويجعل الهضم أسهل مقارنة بالأطعمة المقلية. إضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في المكونات واختيار بدائل صحية مثل العجين الأسمر أو الحشوات قليلة الدسم.





طريقة عمل السمبوسة بالفرن

المكونات الأساسية:

لفة عجينة سمبوسة جاهزة أو رقائق الجلاش

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو زيت نباتي خفيف

فرشاة دهن

صينية فرن مبطنة بورق زبدة

طريقة السمبوسة في الفرن



طريقة التحضير مع مختلف الحشوات:

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري الحشوة المرغوبة واتركيها تبرد تمامًا.

احشي عجينة السمبوسة بكمية مناسبة من الحشوة ولفيها بإحكام.

رصي السمبوسة في الصينية دون تلاصق.

ادهني الوجه بقليل من الزيت باستخدام الفرشاة للحصول على لون ذهبي.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20–25 دقيقة مع التقليب مرة واحدة حتى تتحمر من الجهتين.

حشوات خفيفة وصحية للسمبوسة بالفرن



1. حشوة الخضار المشكّلة

تُعد من أخف الحشوات وأكثرها فائدة.

المكونات: بصل مفروم، جزر مبشور، كوسة، فلفل ألوان، ملح وفلفل وبهارات خفيفة.

الطريقة: تُشوح الخضروات في ملعقة زيت واحدة حتى تذبل فقط دون إفراط في الطهي.

2. حشوة الجبنة قليلة الدسم

مناسبة لمحبي الطعم الكريمي بدون دهون عالية.

المكونات: جبنة قريش أو موزاريلا لايت، بقدونس مفروم، رشة فلفل أسود.

تمنح هذه الحشوة طعمًا شهيًا مع سعرات حرارية أقل من الجبن كاملة الدسم.



3. حشوة الدجاج المشوي

خيار غني بالبروتين وقليل الدهون.

المكونات: صدر دجاج مشوي ومفتت، بصل، فلفل رومي، بهارات خفيفة.

يفضل تجنب إضافة الزيوت أو الصوصات الدسمة.

4. حشوة العدس أو الفاصوليا

بديل نباتي مشبع ومغذٍ.

المكونات: عدس مسلوق أو فاصوليا مهروسة، بصل، كمون، ثوم.

تُعد هذه الحشوة مثالية للنباتيين وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.



نصائح لنجاح السمبوسة بالفرن



لا تفرطي في الحشو حتى لا تنفتح السمبوسة أثناء الخَبز.

دهن الوجه بالقليل من الزيت فقط كافٍ لإعطاء لون مقرمش.

يمكن رش السمبوسة برذاذ زيت بدل الفرشاة لمزيد من التخفيف.

تُقدم مع زبادي لايت أو صوص طحينة خفيف بدل الصوصات الجاهزة.

السمبوسة بالفرن بحشوات خفيفة تُعد خيارًا مثاليًا لكل من يرغب في الاستمتاع بمذاق شهي دون الشعور بالذنب. فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وتناسب الكبار والصغار على حد سواء. اعتماد هذا البديل الصحي خطوة ذكية نحو نمط حياة متوازن دون حرمان.

