تحقيقات موسعة لكشف ملابسات غرق طفل بحوض مياه بالواحات البحرية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل فقد حياته إثر غرقه في حوض مياه خاص ببئر في الواحات البحرية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وطلبت عرض جثة الطفل علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها في الحادث.

ورجحت التحقيقات الأولية، أن الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، أثناء لهوه سقط في حوض مياه خاص ببئر، مما أدى إلى مصرعه غرقًا.

تفاصيل غرق طفل في الواحات البحرية

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفل في الواحات البحرية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات، أثناء لهوه، سقط في حوض مياه خاص ببئر، مما أدى إلى مصرعه غرقًا.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

دور الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

