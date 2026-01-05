الإثنين 05 يناير 2026
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع طالب بمدينة 6 أكتوبر

طالبت  نيابة أكتوبر تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع طالب في مدينة 6 أكتوبر، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الطالب أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية، بسبب لعبة المراهنات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف حقيقة انتحاره عقب خسارة مبلغ مالي كبير في لعبة مراهنات من عدمه، واستدعت أسرته لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

العثور على جثة شخص داخل مسكنه

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طالب يبلغ من العمر 19 عاما، أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان صحة ما تردد عن انتحاره لخسارته مبلغ مالي كبير في  إحدى ألعاب المراهنات، من عدمه، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

