عودة العمل بمركز الفنون في الإسماعيلية بعد سنوات من الركود

عاد النشاط إلى مركز الفنون في محافظة الإسماعيلية، من جديد، بعد سنوات من الركود، ليسترد موقعه كمركز إشعاع ثقافي وفني يخدم أبناء المحافظة.

ويجري حاليًا رفع كفاءة المبنى وتجهيز عدد من القاعات استعدادًا لاستقبال الأنشطة المختلفة.

من جانبه، صرّح أحمد مصطفى فيصل، المشرف العام على مركز الفنون، بأن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، يبدي اهتمامًا كبيرًا بعودة نشاط المركز، مشيرًا إلى أن جميع الإمكانيات متاحة لدعم دوره الثقافي والفني لخدمة المجتمع الإسماعيلي.

مركز الفنون بالإسماعيلية، فيتو

وأضاف "فيصل" أن هناك خطة مقترحة وُضعت بالفعل، وسيجري تنفيذها فور الانتهاء من أعمال التطوير، وأنه سيتم تنظيم معرض فني وآخر تاريخي ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليعود المركز إلى سابق عهده كمنارة ثقافية وفنية.

كما أكد أن مكتبة مركز الفنون ستعود لفتح أبوابها أمام الجمهور، وسيتم تنظيم معرض للكتب المخفضة خلال الأيام المقبلة، دعمًا لنشر الثقافة والقراءة بين المواطنين.

