محافظ الإسماعيلية يتابع خطة مديرية الشئون الصحية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد خلال فترة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد الموافق ٧ يناير ٢٠٢٦، لمواجهة أي طوارئ محتملة. 

جاهزية صحة الإسماعيلية 

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية، ومنع الإجازات لمديري المستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الطوارئ، مع تفعيل غرفة الأزمات على مدار ٢٤ ساعة، وتشكيل فرق مرور لمتابعة سير العمل.

 

وشملت الخطة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي، إلى جانب تكثيف أعمال الترصد الوبائي ومتابعة الأمراض المعدية على مدار الساعة.

 

تأمين مخازن الطعوم وسلاسل التبريد 

 

كما تضمنت الإجراءات تأمين مخازن الطعوم وسلاسل التبريد، ومتابعة جودة مياه الشرب والنظافة العامة، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، وتكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات.

 

وفي مجال الرعاية الأساسية، تم رفع درجة الاستعداد بمنشآت الرعاية الأولية، وزيادة الفرق الطبية المتنقلة وفرق مبادرات الصحة العامة لتأمين الاحتفالات والكنائس والحدائق، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

