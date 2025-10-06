رواد محطة مترو الأوبرا يتعرفون على تاريخ شزام من خلال معرض صمود (صور)

شارك فرع مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية بفعاليات معرض "الصمود" المقام ببهو محطة مترو الأوبرا، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "وفرحت مصر"؛ وذلك تأكيدًا لحرصها على إبراز رموز البطولة وتخليد أمجاد الوطن في ذاكرة الأجيال.

تقديم عرض مميز لمقتنيات البطل شزام

وقدم فرع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية عرضًا مميزًا لمقتنيات الكوماندوز البطل "شزام"، أحد رموز البطولة والفداء، بمشاركة عبد الله كوماندوز نجل البطل، الذي استعرض أمام الحضور ملامح من بطولات والده وتضحياته الخالدة، وشهد المعرض إقبالًا واهتمامًا كبيرًا من الزوار لما تحمله المقتنيات من قيمة وطنية وتاريخية توثق بطولات أبناء مصر.

جانب من المعرض، فيتو

دور المكتبة التثقيفي

ومن جانبها قالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن مشاركة المكتبة تأتي في إطار دورها الثقافي والتنويري في إحياء رموز البطولة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والعطاء لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز الوعي الوطني ويفتح آفاقًا للتواصل مع تاريخ مصر المجيد.

حفل لفرقة السمسمية

وتتواصل فعاليات الاحتفال غدًا من خلال معرض صور تعرض لأول مرة بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب حفل فني لفرقة السمسمية يجسد روح التراث الوطني وملحمة النصر، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

يُذكر أن معرض "الصمود" مستمر خلال يومي ٦ و٧ أكتوبر، ليبقى شاهدًا على بطولات أبناء مصر الخالدة ورمزًا متجددًا للفخر والعزة الوطنية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأهمية إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي والفني وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالوطن، تواصل مكتبة مصر العامة دورها الفعال في دعم الأنشطة الوطنية والثقافية التي تجسد روح النصر والعزة المصرية.

