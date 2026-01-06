حبس متهمين بإدارة ناد صحي غير مرخص لاستغلاله في ممارسات منافية للآداب بالهرم

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس 9 أشخاص بتهمة إدارة نادي صحي غير مرخص لاستغلاله في ممارسات منافية للآداب بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ضبط ناد صحى غير مرخص بالهرم

كانت البداية عندما رصدت تحريات مديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة ناد صحي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأهرام، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل القبض على المتهمين

بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم وبصحبته 8 أشخاص بينهم 5 سيدات، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وضمان إغلاق المنشأة المخالفة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود حالات شبيه من عدمه.

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.

يواجه مدير النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.

إجمالي العقوبات المتوقعة

وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.

