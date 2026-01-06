18 حجم الخط

نظام غذائي لتقوية الأظافر وحمايتها من التكسر، تعكس الأظافر صحة الجسم العامة، فهي ليست مجرد عنصر جمالي، بل مرآة حقيقية لحالة التغذية والتوازن الداخلي.





تعاني كثير من النساء من هشاشة الأظافر وتكسرها بسهولة، أو من بطء نموها وتغيّر لونها، وغالبًا ما يكون السبب الرئيسي وراء ذلك نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية.



لذا، فإن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن يلعب دورًا محوريًا في تقوية الأظا فر وحمايتها من التلف والتقصف.



العلاقة بين التغذية وصحة الأظافر

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الأظافر تتكون أساسًا من بروتين يُعرف بالكيراتين، وهو نفس البروتين الموجود في الشعر.



أضافت الدكتورة مها، أن أي خلل في النظام الغذائي، خاصة نقص البروتين أو بعض المعادن، ينعكس مباشرة على قوة الأظافر ومظهرها. كما أن الأنظمة الغذائية القاسية أو فقدان الوزن السريع قد يؤديان إلى ضعف الأظافر وتشققها بسبب حرمان الجسم من العناصر الضرورية.



نظام غذائي صحي لتقوية الأظافر



وتستعرض الدكتورة مها، أهم ملامح أفضل نظام غذائي لتقوية الأظافر.

البروتين: الأساس الأول لقوة الأظافر

البروتين عنصر لا غنى عنه لبناء الأظافر وتجديد خلاياها. نقصه يؤدي إلى أظافر ضعيفة وسهلة الكسر.

أهم مصادر البروتين المفيدة للأظافر:

البيض، خاصة الصفار

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

الدجاج والسمك

البقوليات مثل العدس والحمص والفول

الزبادي واللبن ومنتجات الألبان

احرصي على وجود مصدر بروتين في كل وجبة يومية لدعم نمو الأظافر بشكل صحي.



البيوتين (فيتامين B7): فيتامين الأظافر الأول

يُعد البيوتين من أهم الفيتامينات المرتبطة مباشرة بصحة الأظافر، حيث يساعد على زيادة سماكتها وتقليل تكسرها.

مصادر البيوتين الطبيعية:

صفار البيض

المكسرات، خاصة اللوز والجوز

الشوفان

الموز

الأفوكادو

تشير دراسات عديدة إلى أن تناول البيوتين بانتظام يحسّن قوة الأظافر خلال أسابيع قليلة.



الحديد: لمنع الضعف والتقصف

نقص الحديد من الأسباب الشائعة لهشاشة الأظافر وظهور التعرجات أو تقعر الأظافر. تعاني كثير من النساء، خاصة في سن الإنجاب، من نقص الحديد دون انتباه.

أغذية غنية بالحديد:

الكبدة

السبانخ والخضروات الورقية الداكنة

العدس

السمسم

الرمان

ولتحسين امتصاص الحديد، يُنصح بتناول فيتامين C معه مثل عصير الليمون أو البرتقال.



الزنك: لدعم النمو والتجدد

يلعب الزنك دورًا مهمًا في انقسام الخلايا وتجديد الأنسجة، ونقصه يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على الأظافر وبطء نموها.

أفضل مصادر الزنك:

اللحوم الحمراء

بذور القرع

المكسرات

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان



الكالسيوم وفيتامين D: قوة وصلابة الأظافر

يرتبط الكالسيوم عادة بصحة العظام، لكنه ضروري أيضًا للحفاظ على أظافر قوية غير قابلة للتشقق. كما يساعد فيتامين D على امتصاص الكالسيوم بكفاءة.

مصادر الكالسيوم وفيتامين D:

الحليب والجبن والزبادي

السردين

اللوز

التعرض المعتدل لأشعة الشمس

صفار البيض



أحماض أوميجا 3: للترطيب والمرونة

تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية في ترطيب الأظافر ومنع جفافها، مما يقلل من تكسرها وتقصفها.

مصادر أوميجا 3:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة

بذور الكتان

بذور الشيا

الجوز



فيتامين C: لإنتاج الكولاجين

يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين، الذي يمنح الأظافر مرونتها وقوتها، كما يحميها من الضعف الناتج عن الجفاف.

مصادر فيتامين C:

البرتقال واليوسفي

الفراولة

الكيوي

الفلفل الرومي

الليمون



الماء: عنصر لا يقل أهمية

الجفاف من الأسباب الخفية لتكسر الأظافر. شرب كمية كافية من الماء يوميًا يحافظ على ترطيب الأظافر ويمنع تشققها.

يُنصح بشرب ما لا يقل عن 6–8 أكواب من الماء يوميًا، مع زيادة الكمية في الطقس الحار أو أثناء النشاط البدني.



تقوية الأظافر

نموذج يوم غذائي لتقوية الأظافر

الإفطار: بيض مسلوق + شريحة خبز حبوب كاملة + برتقالة

سناك: حفنة مكسرات + موزة

الغداء: سمك مشوي + سلطة سبانخ مع الليمون

سناك: زبادي بالعسل وبذور الشيا

العشاء: عدس مطبوخ أو صدر دجاج + خضار مطهية



أطعمة يجب التقليل منها

السكريات المصنعة

المشروبات الغازية

الإفراط في الكافيين

الأطعمة فائقة المعالجة



مع الاستمرارية، ستلاحظين أظافر أكثر قوة ولمعانًا ونموًا صحيًا، يعكس عناية حقيقية بجسمك وصحتك العامة. لتقوية الأظافر ومنع تكسرها.

