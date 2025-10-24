طرق العناية الصحيحة بالأظافر لمظهر مميز وأكثر جاذبية

الأظافر من أكثر التفاصيل التي تعكس جمال وأناقة المرأة، فهي تظهر مدى اهتمامها بنفسها ونظافتها الشخصية، ما يعزز الثقة بالنفس.

ولأن الأظافر تتعرض يوميا لعوامل عديدة تؤدي إلى تكسرها أو اصفرارها أو جفافها، فإن العناية بها بانتظام تعد خطوة أساسية ضمن روتين الجمال اليومي لكل امرأة تبحث عن مظهر أنثوي متكامل وجذاب.

أهمية ترطيب الأظافر

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل: من أكثر الأمور التي تهملها الكثير من النساء هي ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها، والجفاف يسبب هشاشة الأظافر وتشقق الجلد حولها، لذلك ينصح باستخدام:

كريم غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا لتدليك الأظافر يوميا.

وضع الفازلين أو زبدة الشيا قبل النوم مع ارتداء قفازات قطنية لزيادة الترطيب.

شرب كميات كافية من الماء يوميا لأن الترطيب الداخلي ينعكس مباشرة على صحة الأظافر.

التغذية السليمة سر الأظافر القوية

وأضافت دعاء، أن الجمال لا يأتي من الخارج فقط، بل يبدأ من الداخل، فالأظافر تحتاج إلى عناصر غذائية محددة لتكون قوية ولامعة، لذلك احرصي على تناول:

البيض والسمك والمكسرات لأنها غنية بالبروتينات التي تعزز نمو الأظافر.

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي لاحتوائها على الحديد والزنك.

الفواكه الحمضية كبرتقال والليمون لاحتوائها على فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين.

المكملات الغذائية المحتوية على البيوتين بعد استشارة الطبيب، فهي مفيدة لتقوية الأظافر وتقليل تكسرها.

خطوات العناية اليومية بالأظافر

وتابعت، أن من خطوات العناية اليومية بالأظافر، منها:-

نقع الأظافر بالماء الدافئ والملح لمدة 10 دقائق مرتين أسبوعيا لتطهيرها وتنعيم الجلد المحيط بها. تقليم الأظافر بانتظام باستخدام مقص نظيف وتشكيلها بشكل يناسب يدك، مع تجنب القص المفرط للجلد المحيط. تلميع الأظافر باستخدام مبرد ناعم الاتجاه لتجنب التقشير أو التشقق. استخدام طلاء أساس قبل وضع الطلاء الملون لحماية الأظافر من الاصفرار. إزالة طلاء الأظافر بلطف باستخدام مزيل خالى من الأسيتون لتجنب الجفاف والتلف.

طرق حماية الأظافر من العوامل الضارة

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أن الأظافر تتعرض للكثير من المواد الكيميائية أثناء أعمال المنزل أو استخدام المنظفات، لذا ينصح بالاتى:-

ارتداء قفازات مطاطية عند غسل الأطباق أو استخدام المنظفات.

تجنب فتح العلب أو إزالة الملصقات باستخدام الأظافر حتى لا تتكسر.

تقليل التعرض المفرط للماء الساخن، لأنه يُضعف الطبقة الخارجية للأظافر.

تجنبي قضم الأظافر أو تقشير الطلاء بأسنانك.

امنحي أظافرك فترات راحة من طلاء الأظافر بين الحين والآخر لتتنفس.

لا تستخدمي الأظافر كأداة للفتح أو الكشط.

استخدمي مقوي أظافر طبيعي يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات مرة أسبوعيا.

