7 زيوت طبيعية لتغذية الأظافر وتقويتها وحمايتها من الكسر

زيوت طبيعية لتغذية الأظافر، لأن الأظافر ليست مجرد جزء تجميلي يزين اليدين ولأنها تعكس جمال المرأة وأناقتها، بل هي مرآة لصحة الجسم والعناية الشخصية، فلابد أن تلقى من العناية والاهتمام ما تلاقه البشرة.





وقد تعاني بعض النساء من مشكلات مثل ضعف الأظافر وتشققها وتقصفها واصفرارها، وهذه العلامات قد ترتبط بعوامل عدة؛ منها نقص الفيتامينات والمعادن، الإفراط في استخدام طلاء الأظافر ومزيلاته الكيميائية، أو التعرض المستمر للماء والمنظفات القاسية.



ودائما الطبيعة لديها حلول بديلة وآمنة بعيدًا عن المواد الكيميائية، لمثل هذه المشاكل، وهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تغذية الأظافر وترطيبها وتعزيز قوتها.



هذه الزيوت غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي تعزز نمو الأظافر وتحميها من الهشاشة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالأظافر لابد أن تكون جزء من الروتين الصحي اليومي لكل امرأة تسعى للظهور بمظهر أنيق وصحي.

ومع تزايد وعي النساء بأهمية العودة إلى الطبيعة، أصبحت الزيوت الطبيعية خيارًا آمنًا وفعالًا لتغذية الأظافر وتقويتها بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة.

أفضل زيوت طبيعية للعناية بالاظافر

العناية باليدين والأظافر

فيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أبرز الزيوت الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للعناية بالأظافر وتقويتها، مع طرق استخدامها للحصول على أفضل النتائج.

1- زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت شيوعًا واستخدامًا في العناية بالجمال، وهو معروف بقدرته الفائقة على الترطيب والتغذية. يحتوي الزيت على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E، إضافة إلى أحماض دهنية تغذي الأظافر وتمنع تكسرها.

فوائده للأظافر: يمنح الترطيب العميق للطبقات الداخلية، يقي من الجفاف، ويعزز مرونة الأظافر.

طريقة الاستخدام: يُسخن قليلًا ويدلك به الأظافر والجلد المحيط بها لمدة 10 دقائق يوميًا، أو يمكن نقع الأظافر فيه لمدة ربع ساعة للحصول على نتائج أسرع.

2- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أكثر الزيوت فاعلية في علاج مشاكل الأظافر، إذ يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانين من التهابات أو اصفرار الأظافر.

فوائده: يمنع التكسير والتقصف، يحافظ على لمعان الأظافر، ويقوي الطبقة الخارجية منها.

طريقة الاستخدام: يُدلك بشكل يومي على الأظافر والجلد المحيط بها، ويمكن ارتداء قفازات قطنية بعد التدليك لزيادة امتصاص الزيت.

3- زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو من الزيوت الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين E، إلى جانب المغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة الأظافر.

فوائده: يحمي من هشاشة الأظافر، يغذيها من العمق، ويعزز نموها الطبيعي.

طريقة الاستخدام: تُغمس قطعة قطن في الزيت وتُمرر على الأظافر مرتين يوميًا، كما يمكن خلطه مع زيت الزيتون لزيادة الفاعلية.

4- زيت الخروع

يعرف زيت الخروع بأنه الزيت السحري لتعزيز نمو الشعر والرموش، لكنه أيضًا لا يقل أهمية للعناية بالأظافر.

فوائده: يقوي الأظافر الهشة، يسرع من نموها، ويمنع تكسرها.

طريقة الاستخدام: بضع قطرات منه تُدلك على الأظافر قبل النوم مباشرة، ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون لزيادة قوة التأثير.

5- زيت الجوجوبا

من الزيوت الخفيفة التي يسهل امتصاصها بسرعة، وهو غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات التي تشبه إلى حد كبير الزيوت الطبيعية التي يفرزها الجلد.

فوائده: يرطب الأظافر بعمق، يصلح الأظافر المتشققة، ويزيد من مرونتها.

طريقة الاستخدام: يستخدم كزيت تدليك يومي، ويمكن إضافته إلى كريم اليدين لتعزيز الترطيب.

6- زيت الأرجان

يطلق عليه "الذهب السائل" لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية.

فوائده: يمنح الأظافر صلابة ولمعانًا طبيعيًا، كما يغذي الجلد المحيط بها، ويمنع ظهور التشققات.

طريقة الاستخدام: يستخدم كحمام زيت للأظافر مرتين أسبوعيًا، أو يخلط مع زيت جوز الهند لنتيجة مضاعفة.

7- زيت الليمون

يعتبر من الزيوت العطرية التي تمنح الأظافر لونًا صحيًا وتساعد في التخلص من الاصفرار الناتج عن الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر.

فوائده: يبيض الأظافر طبيعيًا، يقويها، ويمنحها مظهرًا لامعًا.

طريقة الاستخدام: يخفف مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون قبل التدليك لتجنب تهيج الجلد.

نصائح عند استخدام الزيوت الطبيعية للأظافر

العناية بيديك وأظافرك

الانتظام في الاستخدام: للحصول على نتائج ملموسة، يجب الاستمرار في التدليك أو النقع بالزيوت يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا.

التدفئة البسيطة للزيت: تسخين الزيت قليلًا يساعد الأظافر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

التخلص من المواد الكيميائية الضارة: تقليل استخدام مزيلات الطلاء المحتوية على الأسيتون لأنها تضعف الأظافر وتجففها.

ارتداء القفازات أثناء التنظيف: لحماية الأظافر من تأثير المنظفات والمياه الساخنة.

التغذية السليمة: الزيوت وحدها لا تكفي، بل يجب دعم الأظافر من الداخل بتناول أطعمة غنية بالكالسيوم والبيوتين مثل المكسرات، البيض، والحبوب الكاملة.



