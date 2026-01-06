18 حجم الخط

قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

محافظ شمال سيناء يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

جاء هذا خلال زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، حيث كان في استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وأكد محافظ شمال سيناء، على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة سار على أرضها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة.

ومن جانبه وجه الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، التحية والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء وإعادة الأمن والأمان في كافة ربوعها كما وجه التحيه إلى محافظ شمال سيناء على الجهود المبذولة في خدمة المواطن السيناوي.

محافظ شمال سيناء يشارك في جنازة الشاب عمر محمد سويلم

وفي سياق آخر، شارك اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، في تشييع جنازة الشاب عمر محمد سويلم، وذلك بقرية الجورة بمدينة الشيخ زويد، والذي وافته المنية إثر إجراء عملية جراحية بالقاهرة.

وكان الفقيد يعمل بالأزهر الشريف، كما شغل منصب مدير الشئون المالية بجمعية الجورة، حيث عُرف بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

وقدم محافظ شمال سيناء خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه وأهالي الجورة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.