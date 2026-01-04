بسبب بخله، سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها في أكتوبر

18 حجم الخط

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، بسبب البخل وعدم الصرف عليها رغم أنه ميسور الحال على حد قولها، أمام قاضي الأسرة.

كشفت ربة منزل عن قصتها أمام محكمة الأسرة تزوجت قبل عامين، عن طريق الصالونات، وحينها وافقت الأسرة على الزواج وتم الاتفاق على الزواج بعد عام ولكننا كنا قد انتهينا من التجهيزات وتم الزواج في ٥ أشهر.

واستكملت قصتها، قائلة: في بداية زواجي منه موضوع البخل ده مكنش واضح أوي لأن كان خزين الزواج موجود ومفيش مشاكل كتير، لكن لما بدأ يديني مصروف كان موضوع البخل ده ظهر، وكان ساعتها يديني الفلوس ويحاسبني بالجنيه.

ومن هنا بدأت المشاكل بيني وبينه تزيد والأسرة تتدخل وأتكلم مع أسرته وأخواته وأحاول ادخل أخواتي عشان يلاقوا حل وما يحصلش طلاق لكن للأسف حاولت كتير ومكنش في أي حلول بينه وبينه وكان شايف ديما أنه صح.

وأضافت قائلة: في النهاية مكنش قدامي أي حلول غير أني أطلب الطلاق وعشان هو بخيل مكنش راضي طبعا وقالي مفيش طلاق وروحت محكمة الأسرة عشان اطلب الخلع منه».



خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة

- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي

-ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح

وفي حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.

من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة

-ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة

-لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

- الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.

