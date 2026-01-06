حاول ضربها بالحذاء، ننشر أقوال الشهود في اعتداء معلم وعامل على مديرة مدرسة بالشرقية

18 حجم الخط

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة المدرس صلاح. ح، التابع لمديرية التربية والتعليم بـ محافظة الشرقية، بالفصل من الخدمة، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني حسني. م بخصم 10 أيام من أجره، على خلفية ارتكابهما أفعالًا تمثل إخلالًا جسيمًا بالشرف الوظيفي ومخالفة صريحة لـواجبات الوظيفة العامة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن محمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف المحمدي وعادل السويفي، وبحضور أحمد عبد السلام الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، وأمانة سر أحمد السيد أبو مسلم.

أقوال الشهود في قضية التعدي على مديرة مدرسة

شهد إبراهيم. م مشرف نشاط زراعي -بتحقيقات النيابة الإدارية بأنه كان متواجدا في المدرسة في يوم الواقعة، الإثنين الموافق 25/3/2024 في تمام الساعة الثامنة صباحًا وفوجئ بقيام المتهم بالتحدث بصوت عال مع مديرة المدرسة، وقام المذكور بالتعدي بالألفاظ على المديرة، وقام أيضًا بسب الدين لها وللمدرسة والإدارة التعليمية.

وأضاف بأن المذكور حاول ضرب مدير المدرسة على وجهها بالقلم لكنه قام بمنعه، وعندما قامت مديرة المدرسة بإبلاغ المذكور بأنها ستقوم بتحرير مذكرة ضده تعدى عليها قال لها (أعلى ما في خيلك اركبيه أنا هعرفك قيمتك وهشيلك من مكانك).

كما جاء بشهادة معلمة لغة عربية بالمدرسة، بأنها كانت متواجدة بالمدرسة يوم الإثنين الموافق 25/3/2024 في تمام الساعة الثامنة صباحًا وشاهدت واقعة قيام المذكور بالتعدي بالألفاظ على المديرة وبمحاولة التهجم عليها وقام بخلع الحذاء ليضربها به، ولكن مدرس كان متواجدا منع وصول الحذاء إليها بصد الضربة، كما حاول المذكور ضرب مديرة المدرسة بالشلوط ولكن مسئول الإحصاء بالمدرسة أخذ الضربة بدلا منها في جنبه، كما حاول المذكور ضربها بالقلم.

كما شهدت كاتبة بنفس المدرسة بما جاء بالتهم وكذلك فرد الأمن.

ووجهت النيابة الإدارية الاتهام إلى كل من: صلاح. ح – معلم أول لغة فرنسية بإحدى المدارس، حسني. م – عامل خدمات معاونة وكاتب، وذلك لارتكابهما، خلال شهر مارس 2024، مخالفات جسيمة بدائرة مقر عملهما التابع لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تمثلت في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

