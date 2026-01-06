السيسي: الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لوطننا الغالي

18 حجم الخط

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق، ويدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

